Se cumplen 10 años del "gato" de Mourinho a Benzema: de suplente a líder y estrella del Madrid

Cuesta pensar en un once del Real Madrid sin Karim Benzema. Nadie, o casi nadie, plantearía el traspaso del delantero francés. Es el líder en ataque, el jugador que nunca defrauda, la mano derecha de Zinedine Zidane en el terreno de juego. Sin embargo, hace poco tiempo la situación no era tan placentera y el galo generaba dudas. Tantas que la presión en el Santiago Bernabéu muchas veces le superaba.

El punto de inflexión en su continuidad en el equipo fue la marcha de Cristiano Ronaldo, que abandonaba el Real Madrid de mutuo acuerdo para fichar por la Juventus de Turín. Pero antes, mucho antes, una charla cambió su forma de pelear en el equipo blanco. Concretamente el 11 de diciembre del 2010, con José Mourinho en el banquillo madridista y Karim Benzema peleando por minutos ante un veterano, no por la edad, del Real Madrid como Gonzalo Higuaín.

El día que Mourinho bautizó a Karim Benzema como 'El Gato'

Mourinho prefería al argentino por muchas cosas. Tácticas, físicas, de rendimiento... 'El Pipita' era el titular para el luso. Por ello, cuando se lesionó, se quedó solo con Karim Benzema en la punta de ataque. Y se produjo una rueda de prensa histórica en la carrera del delantero galo y que le daría uno de los apodos más empleados para referirse a él. "Si no tienes un perro para ir a cazar y tienes un gato, pues vas con el gato, porque solo no puedes ir", fueron las palabras del entrenador portugués hace justo 10 años. Una previa del encuentro ante el Zaragoza que obligó a Benzema a hacer 'click'.

"A inicio de temporada ya dije que sería muy difícil una temporada solo con Benzema e Higuaín. En este momento, si tengo que hacer la segunda mitad de la temporada solo con Benzema, será todavía mucho más difícil. Pero hay que preguntar al director general, que puede comentar la opinión del club", explicaba Mourinho refiriéndose a Jorge Valdano.

Mourinho dando una charla en el Real Madrid con Benzema presente UEFA

El comentario generó mucha polémica. Prácticamente como todo lo que hacía el entrenador portugués. Tanto que, años después, Benzema desveló lo sucedido en los días posteriores a ese boom. Tenían una "buena relación", pero "después hubo frases o comentarios que no venían a cuento", según comentó Karim en un reportaje de Movistar +. Benzema se reunió durante una hora con Mourinho, le pidió respeto y "desde entonces ya no hubo más historias de gatos, perros o lo que fuera".

El propio Mourinho, en declaraciones para L'Equipe, subrayó su buena relación con Benzema. "No tuve ningún problema. Solo quería ayudarle a que alcanzara su máximo nivel y se convirtiera en un killer". El luso disfrutó "trabajando" con el atacante francés. Y este, como reflejó con su reacción posterior, también. Mourinho puso la semilla del Karim Benzema que es hoy en día.

Con el luso jugó 150 partidos y anotó 78 goles. 98 con Ancelotti, donde vio puerta en 46 ocasiones. Y, en lo más alto, Zinedine Zidane y sus 185 partidos y 86 tantos anotados con la camiseta blanca. El promedio es el menor de los tres, pero su etapa está siendo la más calmada en cuanto a dudas se refiere.

Críticas en la BBC

El tiempo ha demostrado que el Real Madrid acertó al no vender a Karim Benzema. Presión no faltó y ofertas, en algún que otro verano, tampoco. El atacante frances ha resistido todas las crisis deportivas del club merengue y, desde que se convirtiera en uno de los galácticos que fichó la entidad capitalina en 2009, no se ha movido del equipo. El Lyon y el Real Madrid son sus clubes y apunta a que será así en su trayectoria en la élite.

Benzema vio como Kaká llegaba como estrella, pero se marchaba sin cuajar. Y también como Bale y Cristiano Ronaldo, junto con él, formaban un tridente ofensivo histórico y temido en Europa que permitió al Real Madrid encadenar grandes resultados deportivos, principalmente en la ansiada Champions League. Diez años después del nacimiento de 'El Gato', Karim Benzema es el único de esas estrellas que continúa en el conjunto blanco.

De hecho, ya se ha convertido en extranjero con más partidos oficiales -junto a Roberto Carlos- con la elástica blanca, se ha colado entre los cuatro capitanes del primer equipo y lidera la tabla de asistencias históricas. Y a su historial suma números envidiables como las cuatro Champions League, los cuatro Mundiales de Clubes o las tres Supercopas de Europa, entre otros.

Líder sin Cristiano

La marcha del atacante portugués a la Juventus dejó en una posición delicada a Karim Benzema. Había muchas dudas sobre qué podía pasar con él, con su desarrollo en el terreno de juego, con su papel ofensivo. Al fin y al cabo, nadie pensaba que el francés, cuestionado en etapas anteriores, pudiera echarse la delantera a la espalda al perder al mejor jugador del mundo con el que tantas conexiones había elaborado. Concretamente 76 dianas generadas en el último pase entre ambos.

Karim Benzema celebra su gol al Borussia REUTERS

Sin embargo, Benzema despejó todas esas piedras del camino y se erigió líder del Real Madrid. Alcanzó los 29 goles entre Liga, Champions y Copa del Rey en la 2018/2019. Y rondó números muy similares la pasada, cuando vio portería en 27 ocasiones de forma oficial, peleando con Leo Messi por el Pichichi de La Liga. Estadísticas sin contar con las asistencias dadas y las oportunidades generadas por su posición en el césped. Un salto de calidad importante y que le hacían recordar tiempos mejores de la 2015/2016.

Tal fue su relevancia la última temporada que Benzema, se podría decir que por primera vez, se metía en la pelea por el Balón de Oro. Un galardón que por culpa de la pandemia se suspendió y que levantó una oleada de mensajes favorable al francés. Incluso la prensa de su país, con la que siempre había mantenido cierta distancia por las críticas recibidas, se rindió al delantero merengue.

'El Gato' que apodó Mourinho se ha hecho con todo el Real Madrid y su retirada en la escuadra merengue ya es una posibilidad a tener en cuenta. El técnico luso apretó, Benzemá creció y con Zidane ha terminado por adueñarse de la ofensiva blanca.

