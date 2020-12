'Better Call Lucas': todos le buscan en el Real Madrid

Lucas Vázquez se ha convertido en la solución a todos los problemas del Real Madrid en estos últimos partidos. Todo el mundo coincide que su labor desde el lateral derecho ha sido impecable. Adaptado a una posición en la que había jugado por obligación algunos minutos en el pasado, el canterano blanco ha reivindicado su posición el año en el que justo termina contrato. No se sabe si en su casa tiene un despacho como el de Saul Goodman en Better Call Saul, pero Zidane le ha llamado y el de Curtis ha acudido a la respuesta.

Es reseñable, sin lugar a dudas, su actuación ante el Borussia Monchengladbach. Había una final por delante y el gallego estuvo serio en ataque y en defensa. De sus pies nació un centro mágico hacia la cabeza de Karim Benzema, que le ponía la guinda a la acción con un gran remate de cabeza para poner por delante en el marcador a los blancos. Lucas volvió a ser el de los inicios de su carrera, con el grado de la experiencia de su lado y en una posición que tampoco es la suya.

Marcus Thuram tenía designado no acompañarle en defensa, quedarse descolgado y así tratar de aprovechar un error habitual en su posición; descuidar la espalda, subir al ataque y dejar a la defensa blanca en inferioridad numérica en la contra. Dio completamente igual. El joven extremo francés vio a Lucas desprenderse de su posición y aparecer a su espalda o delante de él instantes después. Estuvo omnipresente sobre el campo y, cuando se tuvo que enfrentar a él, no eludió el cuerpo a cuerpo a pesar de la complexión física del galo.

Lucas Vázquez ante el Borussia Reuters

Eso fue solo lo que se vio, pero lo que no tuvo tanta incidencia sobre las cámaras es que fue una vía de desahogo a la presión tímida alemana. Kroos, Mendy y Ramos recurrieron en muchas ocasiones al cambio de juego hacia el lateral derecho para salir. Además, los galones y el atrevimiento de Lucas a la hora de ir hacia adelante permitían al equipo batir líneas defensivas. Modric encontró en él un socio inesperado, pero más que agradecido para bailar sobre el campo.

La sensación de que Lucas es un nuevo caso Jesús Navas es tan real como factible. Sus actuaciones en estos partidos han dejado claro que con intensidad, sacrificio y, sobre todo, ganas de jugar al fútbol, el gallego puede desempeñar labores defensivas. Zidane estaba convencido de ello, por eso le ha transmitido confianza siempre que ha podido. Las burlas de algunos con un jugador que parecía no tener nivel para la plantilla del Real Madrid han desaparecido en este último mes.

Motivado

Hay dos factores a tener en cuenta. El primero es el de la respuesta a la necesidad. Lucas es un jugador de club y, cuando más necesitaban un esfuerzo extra para salir de una situación complicada, ahí ha aparecido el canterano. La segunda es la de ganarse esa renovación. Él dice que es "un asunto complicado". No es baladí teniendo en cuenta la situación económica de la entidad y su edad. Pero la realidad es que su rendimiento sobre el campo ha hecho que, por lo menos, merezca la pena intentarlo.

Tampoco hay que volverse loco. Lucas, para la media de exigencia que debe tener una plantilla como la del Real Madrid, está en el nivel medio-bajo. Él mismo lo sabe, pero lo compensa con un sacrificio que le hace destacar por encima de otros muchos. Y es que si todo marcha como hasta ahora, pensar en que Lucas puede asentarse como lateral derecho suplente del equipo, además de aportar su polivalencia en ataque si es necesario, no es descartable si Odriozola no da un paso adelante.

El vasco ahora tiene que responder a esta exhibición que ha hecho en las últimas fechas Lucas. Mientras, el gallego está con la conciencia tranquila. Zidane se ve en la diatriba de cómo ajustar el equipo de cara a la cita ante el Atlético de Madrid y no es para menos. La vuelta de Dani Carvajal es más que necesaria, pero sin que ello signifique tapar la progresión que ha tenido el de Curtis. A día de hoy, pensar en que Vázquez puede formar en el once inicial como extremo derecho no es ninguna locura.

[Más información: El Real Madrid despierta su gen: de Zidane a Modric, los grandes reforzados en Champions]