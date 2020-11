En defensa de Zidane: el vestuario del Real Madrid se blinda antes de la 'final'

La temporada no está siendo fácil para nadie y tampoco para un Real Madrid que continúa dependiendo de sí mismo para estar en los octavos de final de la Champions League y que marcha cuarto en La Liga, con un partido menos. El propio Zidane se refería a ello en rueda de prensa: "Hay momentos y partidos complicados, pero no solo para nosotros. Creo que no es solo el Real Madrid, hay momentos complicados en esta temporada, que es particular".

Sin embargo, el francés está siendo muy criticado por sus planteamientos, por sus apuestas personales e incluso por sus comparecencias públicas. Su eterna sonrisa se le ha borrado en parte por todo lo que lee y oye, pero si con algo cuenta el entrenador blanco es con la confianza total del vestuario madridista.

Sobre él ha hablado Luka Modric y el croata lo ha dejado claro: han ganado mucho con Zidane y seguirán ganando muchos títulos con el galo en el futuro. "No es solo que ahora defendemos al míster, le defendemos desde que llegó. Las críticas que recibe... siempre hemos estado con él y confiamos en él. Hemos ganado muchas cosas juntos y creo que vamos a seguir ganando en el futuro. Hemos hecho mucho con él y yo espero que sigamos ganando cosas con él", ha defendido el '10' merengue.

En la misma línea también se ha manifestado Casemiro: "Como técnico no somos conscientes de lo que realmente ha hecho Zidane y lo que está haciendo en beneficio del Real Madrid". "Y no hay que olvidar que la temporada pasada volvimos a ganar la Liga y la Supercopa de España", ha añadido el mediocentro brasileño.

"Tengo que disfrutar esos momentos con él y aprender todos los días. Sus méritos como jugador y como entrenador serán recordados dentro de 20 o 30 años porque lo que está haciendo ahora resistirá el paso del tiempo. Se hablará de ello cuando se mencione la historia del Real Madrid", ha sentenciado un Casemiro que a las órdenes de Zizou se ha convertido en uno de los mejores en su posición.

El líder silencioso

Si algo ha conseguido Zidane en sus años en el Real Madrid es unir al vestuario y que todos vayan en el mismo barco que dirige él. James Rodríguez o Gareth Bale fueron excepciones en cuanto a los piropos, por sus delicadas situaciones, pero los pesos pesados confirman que están con su entrenador, al cual consideran como el ideal para dirigir al Real Madrid.

Nadie puede dudar que ha hecho historia, ninguno otro entrenador ha conseguido ganar tres 'Orejonas' desde que se implantó el nuevo formato de la máxima competición continental. Y los propios jugadores confían en que la dinámica ganadora continúe. Sin ir más lejos, la pasada temporada el conjunto merengue consiguió apuntarse la Supercopa de España y La Liga.

Lo que tiene claro Zidane es que no va a cambiar y que sabe muy bien lo que quiere: "¿Qué te puedo decir yo...? Son cuatro años de experiencia, pero no ha cambiado nada lo que soy y de lo que quiero. Quiero seguir entrenando y disfrutando, eso es lo más importante para mí". Peses a que incluso se haya hablado de su salida, el galo mantiene su idea de seguir en el Real Madrid y de continuar escribiendo páginas doradas en la historia del club blanco.

