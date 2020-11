Lukaku manda un mensaje al Real Madrid para el partido de Champions

El Inter de Milán llega en racha al encuentro ante el Real Madrid. Ambos se enfrentarán el próximo día 25 en una nueva jornada de la Champions League. La primera tras el parón de selecciones y con mucho en juego. Los de Zidane necesitan ganar y viajarán a la ciudad italiana con un aviso: el de Lukaku.

El delantero belga, que se perdió el primer encuentro disputado en Valdebebas, brilló con luz propia en el último encuentro disputado por el Inter de Conte. El equipo italiano venció con autoridad ante el Torino. No fue fácil y sirvió como una inyección de moral al Inter. Y es que, pese al 4-2 final, los locales tuvieron que remontar un 0-2 con menos de media hora por delante. El Real Madrid, que además llega con un empate contra el Villarreal, deberá tener cuidado.

Especialmente con Lukaku. El delantero ya mostró la temporada pasada, y más en el tramo definitivo del curso tras el parón por la Covid-19, que era uno de los jugadores determinantes para Conte. Su gran estado de forma es un hecho y los dos goles anotados en esta jornada de la Serie A así lo demuestran.

El Inter encajó el primer tanto de la tarde en el tiempo extra de la primera mitad. Y, reanudada la segunda parte, recibió un 0-2 que parecía mortal. Era el minuto 62 y el Inter apuntaba a sumar una derrota antes de vérselas contra el Real Madrid. Pero todo cambió. En el 64' anotó Alexis, en el 67' lo hizo Lukaku, que firmaría un doblete de penalti en el 87' para el 3-2 y sumar los tres puntos. La guinda la pondría Lautaro, otro de los jugadores más peligrosos en ataque, justo en el 90'.

Lukaku, clave

Las sensaciones en el Inter son muy buenas. Y más teniendo en cuenta que en tres días llega el Real Madrid jugándose la vida en la Champions League. Sin embargo, pese a la motivación que supone, en el conjunto italiano no se confían. Lukaku, sin ir más lejos, transmitió que todavía tienen que mejorar. "Todavía no somos un gran equipo, porque si sufrimos así, no está bien", aseguró a Dazn. "Estuvimos en apuros, jugamos sin determinación, sin ganas. Pero luego despertamos", explicó el atacante.

Lukaku se echó en falta en el encuentro que se disputó en la capital. Pero él no quiere tomar el puesto de líder. "Solo soy un jugador que quiere ayudar, no me gusta cuando dicen que soy líder porque tenemos a muchos jugadores importantes", subrayó. "Solo soy uno de los 25 jugadores y quiero ayudar al equipo".

Conte, por su parte, destacó en los momentos posteriores al partido que faltó intensidad, pero se reaccionó a tiempo. "Hay que tener ganas de jugar, los rivales deben notarlo incluso en el túnel de vestuarios". Como aseguró Lukaku, aún no están a ese nivel. Ante el Real Madrid podrán demostrarlo y resarcirse del anterior resultado.

