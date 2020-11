Un Real Madrid plagado de bajas se pone a prueba ante el Villarreal de Emery

El Real Madrid vuelve al ruedo tras el último parón internacional del año. Lo hace con ganas de revancha en La Liga tras la dolorosa derrota contra el Valencia de hace dos semanas, pero contra un difícil rival, el Villarreal de Unai Emery. El actual segundo de la clasificación doméstica mide el nivel de reacción de los de Zinedine Zidane que llegan al partido con una plaga de bajas.

Y es que el Madrid se ha visto machacado por el virus FIFA y por las bajas de última hora de dos de sus últimos positivos: Casemiro y Militao. Los dos dieron negativo esta semana, pero ha habido dudas en sus test más recientes y ambos se han quedado en tierra. También Karim Benzema, que sufrió una pequeña lesión en Mestalla de la que aún sigue renqueante pese a que había esperanzas de que llegara a tiempo.

A esas tres bajas se une el positivo de Luka Jovic, víctima de la oleada de positivos en las selecciones, siendo Serbia una de las más afectadas. El parón también ha dejado al Madrid sin su capitán, Sergio Ramos. El zaguero de Camas sufre una lesión en el bíceps femoral y todo apunta a que se perderá también el partido vital del próximo miércoles contra el Inter de Milán. Odriozola y Fede Valverde completan el cupo de ausencias.

Hazard, al rescate

Dentro de la convocatoria del Madrid hay alguna noticia positiva, como la entrada de Varane, que se antojaba vital dadas las bajas. El central francés no llega al cien por cien por culpa de unas molestias en el hombro, pero parece que a Zidane no le queda más remedio que alinearle. También está Eden Hazard, negativo ya en Covid, aunque arriba hay más opciones si Zizou no ve conveniente arriesgar con el belga, que solo ha entrenado dos días junto a sus compañeros. Carvajal y Nacho también regresan.

Hazard y Casemiro celebran un gol con Sergio Ramos EFE

El partido de este sábado es una gran oportunidad para ver a Martin Odegaard. El noruego, recuperado de su lesión, no jugó ningún minuto con Noruega por precaución y está listo para volver a ser titular. Si coincide con Hazard en el campo, será la primera vez que sea vea junta en un terreno de juego a esta pareja de magos. Sin Benzema ni Jovic, no sería extraño que el '9' titular fuera Mariano.

Kubo, sí; Alcácer, ¿no?

En el otro lado, hay esperanzas por ver un poco de Take Kubo, quien está viviendo la cara y la cruz de la moneda en su cesión en el Villarreal. Además, en los locales, su máximo goleador, Paco Alcácer, ha encendido las alarmas al no saltar al último entrenamiento de su equipo en la Ciudad Deportiva, al parecer por unos problemas musculares, por lo que es seria duda para el encuentro.

Kubo durante un entrenamiento con el Villarreal La Liga

El equipo de Unai Emery no se muestra confiado, aunque admite que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos tiempos, con opciones de poder pelear por las plazas más altas de la tabla si consigue ganar a un rival directo.

Tras el parón de selecciones el equipo castellonense llega sin apenas problemas de bajas y con mucha solidez en La Cerámica, donde entre Liga y Liga Europa, acumulan un empate y seis victorias que han contribuido a sustentar el buen momento del club de La Plana.

En la faceta deportiva, el técnico Unai Emery no contará con el lesionado Albert Moreno y aunque recupera al defensa argentino Juan Foyth y quizá también a Jaume Costa, es muy probable que no haya cambios respecto al once que Emery prácticamente considera fijo en la Liga.

Villarreal - Real Madrid

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Trigueros, Dani Parejo; Moi Gómez, Gerard Moreno y Paco Alcácer

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard, Asensio, Mariano y Rodrygo.

Árbitro: Jesús Hernández Hernández (Colegio canario)

Hora: 16:15 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 10 de La Liga que se disputará en el estadio de La Cerámica (Villarreal) sin espectadores