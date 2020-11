Pendientes de Benzema: las alternativas de Zidane si no llega al Villarreal

El Real Madrid no ha emitido comunicado sobre lo que le pasa a Benzema, al contrario que hizo con la lesión de Fede Valverde después del partido frente al Valencia. El galo acabó con una sobrecarga en el abductor de la pierna izquierda, por la cual tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo en Mestalla.

Se publicó la pasada semana que Karim Benzema no sufría ninguna lesión, pero lo cierto es que el delantero francés continúa ejercitándose al margen de sus compañeros en el inicio de esta semana. El '9' no ha tocado balón en la primera sesión y alternó el trabajo en el interior de las instalaciones con los ejercicios sobre el césped en solitario y sin la presencia del esférico.

Todavía quedan cinco días por delante para ese duelo contra el Villarreal, correspondiente a la jornada 10 del campeonato doméstico, un partido que se celebra en el Estadio de La Cerámica y para el que el veterano futbolista francés es seria duda.

Benzema celebra su gol ante el Huesca REUTERS

Zidane no es amigo de correr riesgos y es el encuentro ante el Inter de Milán, en el Giuseppe Meazza, el que está marcado en rojo en el calendario. De no poder contar con su delantero favorito para visitar al 'submarino amarillo', Zizou cuenta con varias alternativas para formar su once titular.

Un '9' puro

Mariano y Jovic son los dos delanteros puros que tiene el entrenador francés en su plantel para la 2020/2021. Ambos no han tenido protagonismo en este primer tramo de la temporada, pero continúan trabajando para poder ganarse un sitio, aunque no lo tienen nada fácil y los rumores de salida les persiguen.

El canterano hispano-dominicano tan solo ha disputado 14 minutos en lo que va de temporada. Se estrenó este curso en el partido, precisamente, contra el Valencia en Mestalla después de que Benzema sintiese esas molestias en su pierna izquierda. Durante buena parte de la campaña se ha mantenido al margen por una amigdalitis, pero cuando ha estado disponible ha sido suplente o ni siquiera convocado.

Mariano Díaz, en un entrenamiento del Real Madrid

208 minutos son los que ha estado sobre el terreno de juego Luka Jovic. Cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Champions, en los que el internacional serbio todavía no ha encontrado el premio de gol. Y es esto, su falta de acierto de cara a puerta, lo que ha provocado que se dude de él como '9' del Real Madrid.

Otra opción sería juntar a ambos en ataque, con un centro del campo que puede ir desde un futbolista en la zona de la mediapunta, actuando de enganche con el dúo de '9' o bien con dos centrocampistas más puros y otros dos abriéndose en las bandas para surtir de balones a Mariano y Jovic, quienes van muy bien por alto.

El 'falso nueve'

Si Benzema no llega y Zidane no acaba de ver la opción de Mariano, Jovic o la de ambos juntos, la otra variante que tiene a su alcance sería colocar a un 'falso nueve'. Asensio e Isco ya han jugado en esta posición en anteriores ocasiones y cualquiera de los dos podría estar acompañado por las bandas con dos balas como son Rodrygo y Vinicius.

Marco Asensio, en un partido del Real Madrid en la temporada 2020/2021

El mediapunta de Arroyo de la Miel no ha sido importante en estos primeros compases de la temporada, y sus breves apariciones han ido acompañadas de críticas. Pero el '22' quiere ganarse un sitio en el Real Madrid del futuro y, no solo eso, sino que también tener más minutos en el conjunto merengue supone poder aspirar a entrar en la lista de la Selección para la Eurocopa.

Marco Asensio parece un fijo en el once contra el Villarreal esté o no esté disponible Karim Benzema y siendo indiferente el dibujo por el que opte Zinedine Zidane ante el 'submarino amarillo.' Si bien es cierto que el '11' blanco no ha acabado de convencer con sus actuaciones, cuenta con la confianza del técnico galo y debe acabar de explotar si quiere continuar viviendo su sueño madridista.

