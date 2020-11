En Italia aseguran que Jovic recibirá una oferta del Milan en enero

Vuelven a situar a Luka Jovic fuera del Real Madrid. El serbio vuelve a vivir un año en el que, aunque ha contado algo más para Zinedine Zidane, no está respondiendo con goles. El delantero del conjunto blanco está intentando recuperar sensaciones en este parón de selecciones, donde ha anotado un gran gol. Este lunes, en Italia, se habla de que el AC Milan podría hacer un movimiento en el próximo mes de enero para hacerse con los servicios del ariete de 22 años.

El Corriere dello Sport pormenoriza en su edición de papel los posibles sustitutos que baraja la entidad lombarda de Zlatan Ibrahimovic. El sueco está siendo la estrella del Milan a sus 39 años, pero también necesita un momento de respiro por esa cuestión. La dirección deportiva cree que hace falta traer un delantero que sirva como recambio para el escandinavo. Ahí entraría la opción de Jovic, para el que se valora plantear una cesión al conjunto blanco.

Mientras esta información también apunta a Donyell Malen, el delantero del PSV, lo de Jovic podría ser una opción más barata. Lo del holandés solo se entiende bajo una operación de fichaje, por lo que la entidad de Milán tendría que desembolsar una gran cantidad de dinero. Es por lo que el serbio aparenta ser la primera opción. La situación económica de todos los clubes es mala, por lo que si llega en forma de cesión solo tendrían que hacerse cargo de alguna parte de la ficha.

Luka Jovic protege el balón durante un partido con Serbia EFE

La adaptación del jugador que llegó el pasado verano por 60 millones de euros está siendo más larga de la esperada. Aún así, no se pierde la esperanza en que aparezca esa faceta goleadora que sedujo tanto a la dirección deportiva como a la técnica. Es por lo que también Zidane optó porque Borja Mayoral saliera cedido a la Roma este mercado de verano. El francés prefirió que se quedase el serbio, aunque el español también es de su gusto.

Su futuro

Por ahí iban las palabras de Dimitar Bervatov de la semana pasada. El delantero, con experiencia en muchos clubes, estima que el plan de Zidane puede ir más por el futuro que por el presente. "Luka debe seguir trabajando, entrenando, y demostrarle a Zidane que él quiere mejorar. A lo mejor Zidane ve en Jovic un jugador más de futuro. Seguramente Jovic esté muy cómodo en Madrid y piense que es una ciudad magnífica y que le da prestigio ser jugador del Madrid, pero si realmente amas el fútbol, debes jugar al fútbol y convertirlo en tu prioridad. Incluso estar preparado para salir y si no te dan la ocasión de crecer", explicó el que fuera delantero del Manchester United.

Eso sí, no rehuye a la hora de valorar que el serbio tampoco está poniendo de su parte. "Es cierto que Jovic no ha aprovechado las ocasiones que le han dado, y no sé bien por qué, pero el caso es que yo no creo que vaya a cambiar el rol de Benzema para que Luka tenga minutos. Karim es el delantero número uno para Zidane y no veo a Jovic jugando junto a Benzema en punta. Quizá Jovic debería readaptarse y ocupar el medio campo con Karim arriba. Debería hablarlo con Zidane, porque puede que el problema es que Jovic no se consigue adaptar", argumentó Berbatov.

[Más información: Zidane, con la mente puesta en el Villarreal: las dudas del Real Madrid en la vuelta de LaLiga]