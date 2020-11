"A lo mejor Zidane ve en Jovic un jugador más de futuro en el Real Madrid"

Berbatov, quien fuera delantero de equipos como el Manchester United, ha realizado un pormenorizado análisis de lo que va de temporada en Betfair. Como embajador de esta, el exfutbolista ha hablado del Real Madrid, de Jovic, Morata... así como también de la situación en la Premier League.

"Morata está infravalorado. Ahora está que se sale en la Juventus, pero es que allá donde ha ido, ha tenido un magnífico rendimiento y ha jugado. En la Juve creo que ha encontrado el club correcto y, si se queda, continuará marcando goles en un torneo tan competitivo como la Serie A", ha señalado sobre Morata.

"Habitualmente eso de cambiar mucho de clubes no es bueno y la carrera de Morata ha tenido muchos vaivenes: del Real Madrid a la Juve. Vuelta al Madrid, luego al Chelsea, después al Atlético y regreso a la Juve… pero a él le ha salido bien. En el Chelsea, por ejemplo, empezó como un tiro, pero luego se atascó y se marchó a tiempo al Atlético. Seguramente a los españoles le gustarían tenerlo triunfando en España, pero tengo la impresión de que a él lo que le encanta es jugar en Italia", ha continuado sobre el delantero español.

El Real Madrid

Y de Álvaro Morata a otro delantero, esta vez del Real Madrid, el serbio Luka Jovic: "Contra el Valencia apenas salió un ratito y eso que el Real Madrid iba abajo en el marcador por 4-1. Si Zidane sigue pasando de Jovic, esto no va a terminar bien para él porque no está jugando lo que necesitaría para demostrar su potencial".

Luka Jovic, durante el Betis - Real Madrid LaLiga

"Es cierto que Jovic no ha aprovechado las ocasiones que le han dado, y no sé bien por qué, pero el caso es que yo no creo que vaya a cambiar el rol de Benzema para que Luka tenga minutos. Karim es el delantero número uno para Zidane y no veo a Jovic jugando junto a Benzema en punta. Quizá Jovic debería readaptarse y ocupar el medio campo con Karim arriba. Debería hablarlo con Zidane, porque puede que el problema es que Jovic no se consigue adaptar", ha proseguido.

"En todo caso, Luka debe seguir trabajando, entrenando, y demostrarle a Zidane que él quiere mejorar. A lo mejor Zidane ve en Jovic un jugador más de futuro. Seguramente Jovic esté muy cómodo en Madrid y piense que es una ciudad magnífica y que le da prestigio ser jugador del Madrid, pero si realmente amas el fútbol, debes jugar al fútbol y convertirlo en tu prioridad. Incluso estar preparado para salir y si no te dan la ocasión de crecer", ha sentenciado sobre el serbio.

¿Año de sorpresas?

En lo que se refiere a la temporada 2020/2021 de La Liga, para Berbatov, es un año en el que no está claro qué equipo acabará conquistando el título: "Este puede ser el año del Atlético de Madrid. Si miras la clasificación -continuó- está a solo tres puntos de la Real Sociedad, que es el líder, y encima con dos partidos menos".

Berbatov, embajador de Betfair. Foto: Instagram (@berbo9)

Aunque tampoco ha descartado a los dos grandes: "Yo tampoco descartaría ya al Real Madrid o al Barcelona, porque La Liga es larga y tienen tiempo para recuperarse, pero Suárez ha sido un fichajazo para el Atlético y el Cholo lleva ahí mucho tiempo y se conoce al club de arriba abajo. Desde luego hay oportunidades para una tercera vía".

"Esta temporada la imagino con muchas sorpresas a lo largo de toda Europa. Quizá incluso la Real Sociedad puede ganar La Liga como el Leicester repetir título en la Premier. A mí me encantaría ver algo así", ha finalizado, para después repasar el campeonato inglés

Premier League

Sobre la Premier, dos nombres propios: Guardiola y Klopp. "Los dos han sido de los entrenadores que más han apretado para que haya cinco cambios en la Premier y ahora que los dos se miden, llegan y hacen sólo un cambio por partido. Yo creo que eso es ser un poco hipócrita, aunque es verdad que la temporada es larga y quizá acaban usando esos cambios al final de temporada", ha apuntado Berbatov.

Para acabar su intervención con el Tottenham de Mourinho: "Ahora están volando. ¿Por qué? Pues no podría decirte claramente una razón, porque son muchos factores, pero lo que está claro es que Mourinho está sacando lo que quiere de sus jugadores y hay que darle crédito a él y a sus futbolistas. Estamos acostumbrados a que el Tottenham se caiga a mitad de temporada, pero esperemos que esta vez no sea así y estén peleando por la Premier".

