La decadencia de Marcelo e Isco: el dilema de Zidane en el Real Madrid

La derrota del Real Madrid contra el Valencia ha dejado dolorosas secuelas. Las que afectan a Marcelo e Isco Alarcón, las que más. Ellos dos, titulares en Mestalla, son los grandes señalados que ha dejado el 4-1 encajado contra el conjunto che y casi que se pone la puntilla a su situación, ya de por sí complicada. Zinedine Zidane ve como sus intentos por recuperarles son en vano.

El Real Madrid sufre con Marcelo e Isco en el campo y eso es una realidad. Si bien no son los únicos responsable, sí que queda claro que cuando están ellos, el equipo baja un nivel ya sea en intensidad o en su juego. Un situación que dista y mucho de la que se vivía hace unos pocos años, cuando ambos eran titulares indiscutibles y grandes responsables de que sus compañeros jugaran mejor.

Pero Marcelo e Isco no levantan cabeza. No lo hacen desde 2018, tras la salida de Zidane al conquistar La Decimotercera. El técnico francés no se veía capacitado para hacer la limpia del vestuario y dejó su sitio a Julen Lopetegui. Ahí empezaron los problemas del brasileño y el malagueño, que no hicieron más que agravarse con la llegada posterior de Santiago Solari.

Así empezó todo

Con el argentino, su papel pasó a ser casi testimonial. Suplentes habituales, perdieron su sitio y quedaron señalados por Solari como dos de los grandes responsables de la caída del Madrid unos meses después de ganar la Champions League y las salidas de Cristiano Ronaldo y Zidane. Solo el regreso inesperado del técnico francés dio un chute de esperanza, que no tardó en disolverse.

Maxi Gomez y Marcelo se duelen sobre el césped tras un encontronazo que acabó con un penalti a favor del Valencia REUTERS

En la segunda etapa de Zidane en el banquillo del Madrid, los datos son demoledores. El equipo ha sufrido nueve derrotas en Liga desde su regreso repartidas en las temporadas 2018/2019 (4), 2019/2020 (3) y 2020/2021 (2). En todas ellas, en las nueve, Marcelo siempre fue titular. Ni Reguilón, titular con Solari, ni Ferland Mendy, que vino después, fueron los escogidos para jugar en la izquierda en todos esos partidos que se han perdido con Zidane en Liga. Números que asustan.

Con Isco no mejora mucho más la cosa. Él estuvo también presente como titular en más de la mitad de esos partidos, en cinco, coincidiendo, obviamente con Marcelo en el campo, tal y como ocurrió en Mestalla el domingo pasado. Cifras que evidencian la realidad actual de Marcelo e Isco, que no es otra que la de que no están para ser titulares en este Madrid.

Las rotaciones

Zidane tiene un problema entre sus manos. Su seña como entrenador es la de contar con todos. Con su sistema de rotaciones se ganó La Liga en 2017 y desde entonces ha seguido apostando por dar oportunidades a toda su plantilla con dos objetivos: el descanso de los 'indiscutibles' y que todos los miembros del equipo estén enchufados. Con Marcelo e Isco eso no ha funcionado en esta segunda etapa y el equipo lo está acusando.

Zinedine Zidane da instrucciones a Vinicius e Isco Alarcón durante el Real Madrid - Huesca EFE

¿Qué pasa con el futuro de Marcelo e Isco en el Real Madrid? No pinta nada bien para ninguno de los dos. Ambos terminan contrato en 2022, por lo que el próximo verano solo les restará un año más. Eso quiere decir que será la última oportunidad de obtener algo de dinero, además de que el club está en un proceso de renovación que se los podría llevar por delante como hiciera con Bale y James este verano.

Mucho tiene que cambiar la situación del brasileño y el malagueño esta temporada y, a estas alturas, parece casi imposible que se consiga. Ahora el dilema que se le viene a Zidane: seguir siendo fiel a sus principios y contar con ellos como con el resto de sus compañeros o que Marcelo e Isco, dos ilustres de su primera etapa, dejen de contar como hicieran los Bale, James y otros como Ceballos en su día.

