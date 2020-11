Deschamps sale en defensa de Varane: "Su equipo ha perdido, pero no es el único responsable"

La derrota ante el Valencia ha dejado tocado al Real Madrid y, sobre todo, a algunos miembros del conjunto blanco. Entre ellos un Varane que marcó el segundo gol de los ches en propia puerta, aunque el tanto debió ser anulado por falta previa de Cheryshev sobre Asensio.

Ahora el futbolista se concentra con la selección de Francia. Un respiro para él, que le sirve para alejarse un poco del foco mediático. Sobre el momento que atraviesa el central ha sido preguntado Didier Deschamps en rueda de prensa. El seleccionador galo no ha dudo en salir en su defensa.

"No jugará el miércoles (ante Finlandia, partido amistoso). Su equipo ha perdido, pero él no es el único responsable. Juzgo a los jugadores por un periodo de tiempo mayor a un solo partido. No cuestiono el valor de un jugador por una mala actuación", ha señalado el seleccionador francés desde Clairefontaine.

Didier Deschamps, durante una rueda de prensa fff.fr

Deschamps es, precisamente, uno de los principales valedores de Varane. Un fijo con Les Bleus. Y es que aunque en el Real Madrid se le achaca que que pierde fuelle cuando no está junto a él Sergio Ramos, en su combinado nacional es el estandarte de la zaga, habiendo compartido el centro de la defensa con jugadores tan diferentes como Upamecano, Kimpembe, Lenglet, Umtiti, Koscielny...

El defensa madridista es un pilar de la selección de Francia. Todo un campeón del mundo. Y aunque Didier Deschamps ya ha avanzado que se perderá el primer duelo del conjunto galo, a buen seguro será titular en los dos encuentros correspondientes a la UEFA Nations League: ante Portugal el sábado 14 y contra Suecia el martes 17.

Un año complicado

El Real Madrid ha conseguido en este 2020 levantar la Supercopa de España, allá por el mes de enero, y también hacerse con el título de La Liga 2019/2020, después de un reinicio, tras el parón obligado por la crisis del coronavirus, espectacular del equipo que dirige Zidane.

Fue en la Champions League, ya en el mes de agosto, cuando Varane se colocó en el centro de las críticas por los errores de bulto que cometió en la derrota frente al Manchester City, en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la máxima competición continental.

Raphael Varane presiona a Phil Foden REUTERS

Tampoco estuvo de lo más acertado, ya en la presente temporada, en las derrotas ante el Shakhtar Donetsk y frente al Cádiz. Lo mismo que contra el Valencia, aunque bien es cierto que ante el conjunto che, ningún defensa del Real Madrid estuvo bien, algo que puede extenderse al resto de líneas.

Lo que no se le puede negar a Raphaël Varane es que da la cara en los peores momentos. Así lo hizo después de caer contra el Manchester City. No estaba previsto que él fuese quien atendiese a los medios, pero no dudó en hablar después de haber cometido esos fallos que condenaron a su equipo.

También tras caer contra el Shakhtar Donetsk volvió a comparecer ante los medios de comunicación para mandar un claro mensaje: "Vamos a darlo todo en el campo y a luchar por esta camiseta". Varane no baja los brazos y cuenta con la confianza de Deschamps en la selección y de Zidane en el Real Madrid.

