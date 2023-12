El Real Madrid Femenino se despide la Champions League tras perder con polémica frente al Paris FC

La delantera del Real Madrid Naomie Feller (d) trata de escapar de Thea Greboval (c), del París FC. EFE

El Real Madrid se despidió de la Liga de Campeones femenina tras caer este miércoles por 0-1 ante el París FC con un inexistente penalti a falta de once minutos para la conclusión del encuentro. Una pena máxima que sólo vio la colegiada rumana Alina Pesu, que no dudó en castigar con penalti una supuesta falta en el interior del área de Maite Oroz, que en ningún momento contactó con la jugadora rival Celina Ould Hocine.



Pero si en la primera jornada de la fase de grupos el conjunto blanco se benefició de la no presencia del VAR, tras empatar 2-2 con el Chelsea con un penalti que se produjo fuera del área, en esta ocasión las de Alberto Toril se vieron perjudicadas por la imposibilidad de la colegiada de revisar las imágenes.



Un gol de penalti que apartó al Real Madrid a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase de grupos de la máxima competición continental, pese a que el equipo español, sí hizo méritos este miércoles para lograr un resultado que le permitiese aferrarse a sus opciones de clasificación.

La delantera francesa del Real Madrid Naomie Feller durante el partido. EFE

