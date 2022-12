El Real Madrid Femenino consigue un empate importantísimo frente al Chelsea en la Champions

El Real Madrid Femenino no pudo culminar su gran partido con una victoria frente al Chelsea. El equipo dirigido por Alberto Toril se jugará su pase a los cuartos de final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain en la siguiente jornada de la fase de grupos.

El conjunto merengue dominó gran parte del partido y se adelantó en la primera mitad gracias a un error de la portera rival. Caroline Weir lo aprovechó para adelantar al Real Madrid pasada la media hora de juego. Con ese resultado se marcharon con la ventaja a los vestuarios.

En la segunda mitad, Ivana cometió un penalti y esa oportunidad la aprovechó el Chelsea para igualar el marcador desde los once metros. La mala fortuna se alió con las madridistas ya que el balón impactó en la espalda de la portera Misa tras rebotar en el poste, introduciéndose en su meta.

Toletti realiza un disparo durante el partido. EFE

El Real Madrid se jugará gran parte de sus opciones en la siguiente jornada frente al Paris Saint-Germain. El equipo de Toril cuenta con cinco puntos en su haber y todavía puede clasificarse para la siguiente ronda, ya que depende de sí mismo.

Errores costosos

El Real Madrid arrancó mucho mejor que el Chelsea en un encuentro donde soño con poder hacerse con la victoria frente a las inglesas. Las londinenses habían sido las primeras en derrotarlas en estas Champions y las de Toril sintieron muy cerca la revancha.

El duelo comenzó con un el equipo visitante mandando. Las merengues se vieron sometidas al dominio del Chelsea en los primeros instantes. Sam Kerr avisó nada más comenzar con un disparo que se estrelló con violencia en la madera. Pocos minutos después, Ivana evitaba el primero bajo la mismísima línea.

Poco se había visto de las madridistas, llegando a ver como otro tiro de Kerr se estrellaba en la madera. Sin embargo, Caroline Weir fue la más lista al aprovechar un pase de la portera del Chelsea para batirla y adelantar al conjunto blanco contrapronóstico poco antes del descanso.

En la segunda parte, el guión siguió más o menos igual. El equipo inglés se lanzó a por el empate, aunque no encontró la claridad de la primera mitad. Un penalti de Ivana sobre Reiten a los quice minutos de la segunda iba a ser el preludio del empate. Reiten lanzó desde los once metros y cuando el balón se estrelló en el palo rebotó en la espalda de Misa. La desgracia se alió con la portera madridista, que no pudo hacer nada por salvarlo.

A partir de ese momento, el nivel de juego y el resultado no se movió hasta el pitido final. Un punto que permite al Real Madrid Fememino depender de sí mismo para seguir vivo en la Champions y acceder a los cuartos de final.

Real Madrid 1 - 1 Chelsea

Real Madrid: Misa; Rocío, Ivana, Kathellen, Carmona; Toletti, Zornoza (Oroz, min.73), Weir; Athenea, Feller (Nahikari, min.89) y Esther (Svava, min.61).



Chelsea: Berger; Carter; Buchanan, Bright, Eriksson (Charles, min.46); Curthbert, Ingle, Fleming (Kirby, min.46); Reiten, James (Kaneryd, min.77) y Kerr.



Goles: 1-0, min.36: Weir. 1-1, min.59: Misa (p.p)



Árbitro: Kateryna Monzul (UKR). Amonestó a Athenea (min.21), Carter (min.63), James (min.65).



Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League.

Sigue los temas que te interesan