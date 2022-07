El Real Madrid Femenino se rearma: llegan los primeros fichajes a la casa blanca para la 2022/2023

El Real Madrid Femenino ha comenzado a confirmar sus altas de cara a la nueva temporada 2022/2023. El primer fichaje en ser anunciado ha sido el de la escocesa Caroline Weir. Este mismo domingo, se ha desvelado el nombre de la segunda futbolista que se incorpora al equipo de Alberto Toril: la francesa Naomie Feller.

El equipo blanco repite en la Women's Champions League por segunda temporada consecutiva. Aunque para llegar a la fase final, primero tiene que pasar la primera ronda previa, la cual disputa ante el Sturm Graz en el mes de agosto. Después, si las merengues ganan, se enfrentarán al vencedor de la eliminatoria entre el Manchester City y el Tomiris-Turan.

Para esta nueva etapa, el Real Madrid hace cambios en su plantel. Caroline Weir fue el primer refuerzo confirmado. La internacional por Escocia es una centrocampista con mucha llegada, que a sus 27 años ha pasado por equipos como el Hibernian, Arsenal, Bristol, Liverpool y Manchester City.

Su último club ha sido el equipo de Mánchester, con el que ha marcado 38 goles en los 124 partidos que disputó defendiendo la elástica de las skyblues. En sus primeras declaraciones como nueva jugadora del Real Madrid Femenino, Caroline Weir ha destacado que "el fútbol" es su "vida" y que está "muy feliz de dónde está ahora".

La escocesa, además, no ha ocultado que sigue al Real Madrid desde que era tan solo una niña: "Estoy muy feliz porque el Real Madrid fue el primer equipo que seguí desde que era pequeña". "Cuando tenía 5 años, me compré mi primera equipación. Era una camiseta blanca y antigua con el '5' de Zidane", ha recordado Weir. "No se le puede decir que no al Real Madrid, el mejor club del mundo", ha sentenciado la centrocampista.

Refuerzo en ataque

De Caroline Weir a Naomie Feller. La atacante francesa, de tan solo 20 años, llega procedente del Stade de Reims. Su juventud no es sinónimo de inexperiencia y es que ya sabe lo que es levantar un título. Lo hizo con la liga francesa cuando jugaba en el Olympique de Lyon en 2020.

Además, Feller ya ha logrado llegar a la absoluta de Francia, con la que debutó el pasado mes de octubre. Con las categorías inferiores del combinado nacional galo, se proclamó campeona de Europa sub19. Como destacan en el Real Madrid, Naomie destaca por su rapidez como delantera.

Así las cosas, el Real Madrid Femenino comienza a construir su plantilla para la campaña que comenzará dentro de unas semanas. Lo primero son las rondas previas de la Women's Champions League en agosto. Después, en septiembre, comenzará una nueva edición de la Primera Iberdrola.

