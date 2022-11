Raúl: "Ojalá Arribas forme parte del primer equipo del Real Madrid"

El Castilla se impuso al San Fernando por 2-0 en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Los dos goles del filial del Real Madrid fueron obra de un Sergio Arribas que continúa llamando a la puerta del primer equipo. Algo de lo que también ha hablado Raúl González Blanco en rueda de prensa.

Análisis del triunfo

"Ha sido un partido muy completo de principio a fin. El marcador se queda corto para los méritos que hemos hecho. El rival planteó cosas diferentes que hemos sabido identificar. Se les ha visto suelto. El San Fernando ha sufrido mucho, y por ponerle un pero que en la primera parte no hubiera cuatro goles y en la segunda ninguno. Seguimos en una buena dinámica para llegar al partido contra el Linares".

Sergio Arribas

"Es un jugador con mucho talento y marca la diferencia. Es el referente del equipo y los jugadores saben que si le echan la pelota puede hacer cosas. Hoy se han sentido cómodos. El uno contra uno que tiene ha clarificado mucho las cosas. Está en el camino correcto y se le está acabando su proceso en el Castilla para después en mayo elegir la mejor opción. Consigue definir los partidos siempre".

Sergio Arribas, celebrando un gol con el Real Madrid Castilla en la temporada 2022/2023 Real Madrid

Arribas y el primer equipo

"Tiempo. Circunstancias que se den. Con Ancelotti y Davide tenemos comunicación directa acerca de cómo entrenan y juegan. Ha empezado el Mundial y lo que depare el calendario es que habrá muchos partidos. Ahí seguramente tengan oportunidad los chicos, como en Copa del Rey. La próxima vez que aparezca, que todos lo deseamos, seguramente dé un nivel mejor, y ojalá forme parte del primer equipo".

Karim Benzema

"Los madridistas están pendientes del Castilla ahora que no juega el primer equipo. Ha habido buen ambiente. Tenemos claro nuestro objetivo y el proceso de ayudar a los chicos. Cuanto más alto estemos en la clasificación, mejor. Tenemos que seguir en ese camino con mucha humildad. Es un momento de celebración. Lo de Karim es una pena. Cuando llega un acontecimiento así, que una lesión te aleje de jugarlo no es agradable. Hay que aceptarlo. Es una pena. Forma parte de esta profesión y esperar que se recupere para la vuelta y pueda estar con el Real Madrid".

¿El mejor partido de la temporada?

"El más completo. Desde los primeros diez minutos nos ha costado, pero luego hemos sabido atacar y defender bien. Nos hemos precipitado alguna vez, pero hemos tenido energía y hemos dominado todas las fases del juego con gente con hambre y ganas de aprender. Es un orgullo entrenar a este equipo. Muchos no juegan y se lo merecen, espero esa oportunidad de darles minutos".

Buena dinámica

"Estamos con una buena racha y el equipo se va pareciendo a lo que pensé en pretemporada. No perder el atrevimiento que hemos tenido en anteriores temporadas. No éramos consistentes sin balón, aunque no defendiéramos mal. No damos mucha ventaja al rival, y eso permite un equilibrio bueno al que esperamos darle continuidad. Estamos en un momento bueno, pero hay mucha mejora".

El Mundial de Qatar

"¿Mundial? Me quedo con España. Es momento de apoyar al seleccionador y a los jugadores. Argentina y Brasil llegan bien favoritas. Francia también tiene buenos jugadores y siempre hay sorpresas. El Mundial está para estar pendientes por jugadores que sorprendan. Momento para disfrutar aunque no sea verano. Nos costará ver algunos partidos mientras trabajamos".

Jugador que le ha sorprendido

"Diría que Obrador ha hecho un partido muy serio. No era fácil y ha estado a un gran nivel. Todas las ganas que tenía ha hecho que no haya podido completar el partido. Edgar, Álex Jiménez, Álvaro Rodríguez, Iker Bravo que jugó con el Juvenil. Todos están progresando y llegarán los minutos para los que menos tienen".

