Escándalo en el Castilla - Nastic: así fue el gol fantasma que perjudicó al equipo de Raúl González

Insólito lo visto y vivido en el Alfredo Di Stéfano. El Real Madrid Castilla se vio gravemente perjudicado por un gol ilegal concedido al Nastic de Tarragona tras el saque de un córner. El conjunto catalán, por mediación de Javier Bonilla, colgó el balón al área.

El esférico en su vuelo se cerró sobre la portería de Luis López que lo sacó como pudo de su portería, pero sin dejar pasar en ningún momento el cuero de la línea de meta. El colegiado y el línea valoraron la jugada y dieron el gol del empate al equipo visitante.

Nadie de los presentes en el feudo madridist podían creer lo que estaba sucediendo. Los jugadores de Raúl González Blanco, incrédulos ante la decisión arbitral, se comían al colegiado para que les explicara cómo podía estar concediendo un gol en el que el balón en ningún momento está cerca de superar la línea.

Además, los chicos del exjugador blanco le preguntaban al árbitro cómo podía decidir sobre una jugada que no había visto. Las indicaciones del línea parecían claras porque la decisión no se hizo esperar. Las dudas parecían pocas a pesar de que las imágenes de la televisión mostraban que el esférico no parecía ni mucho menos haber entrado en la portería de Luis.

El córner botado por Bonilla y que no fue cerca de ningún cabeceador del Nastic de Tarragona terminó siendo su mejor jugada y su ocasión más clara del partido. El balón se envenenó hasta dirigirse hacia la portería, poniendo en serios aprietos a un Luis López que supo rehacerse y que expuso una respuesta perfecta.

Además, la defensa del Castilla estuvo muy rápida para hacerse rápidamente con el balón y alejar el peligro de una jugada que, segundos más tarde, supuso el empate para el equipo visitante. Los de Raúl se veían obligados de nuevo a lanzarse a por la victoria después de haber hecho méritos sobrados para llevarse el partido.

Por lo menos, el filial blanco obtuvo su merecido premio gracias a que un excelente Óscar Aranda vio puerta unos minutos más tarde y le dio al Castilla un triunfo que se habían ganado sobre el césped y que la actuación arbitral estuvo muy cerca de alejar.

