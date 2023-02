Real Madrid - Unicaja, la Copa del Rey en directo: resultado y estadísticas del partido

El Real Madrid no podrá contar con Sergio Llul, que se lesionó en los cuartos de final. "Todavía no hemos hecho pruebas. Tiene el ligamento lateral interno afectado y esperaremos a que las pruebas sean definitivas para saber el alcance de la lesión. Lo que es evidente es que no va a poder participar más en la Copa", explicaba Chus Mateo tras el encuentro.

Sergio Llull, ante varios jugadores de Valencia Basket ACB Photo