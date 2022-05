El Real Madrid quiere La Undécima: el talismán de Belgrado, el campeón Efes y la corona de la Euroliga

Otra vez el Real Madrid, otra vez Belgrado y otra vez la Euroliga. El rey de Europa se cita con una nueva final de la máxima competición continental este sábado a las 19:00 horas. Lo hace después de nadar toda la temporada a contracorriente, con problemas con jugadores de la plantilla y una racha de malos resultados que hizo que se dudara de Pablo Laso. El legendario entrenador y este grupo de profesionales demostraron su valía ante el todopoderoso Barcelona. Ahora quieren repetir ante Anadolu Efes.

La Undécima pasa por el Stark Arena, el mismo lugar donde se consiguió La Décima. El equipo que más títulos ha conseguido de la Euroliga tiene un idilio con esta ciudad, después de que ganasen en 2018 la última. También lo tiene Fabien Causeur. El galo fue el mejor del encuentro de semifinales con una intensidad defensiva y ofensiva que fue diferencial. Recordó a sus buenos encuentros en esa Final Four.

Este grupo además tiene otra gran motivación por el rival que tendrán enfrente. El Anadolu Efes fue el equipo que les privó la pasada temporada de entrar en la última Final Four tras caer en el quinto partido de la serie de playoffs. El conjunto otomano después se convertiría en campeón de la Euroliga superando al Barcelona en la final. Sigue teniendo en sus dos bases, Vasjle Micic y Shane Larkin, las principales amenazas contra el cetro continental número 11 del Real Madrid.

Belgrado

Algo hay en el ambiente de Belgrado que enciende al madridismo de forma especial. Los merengues llegaban a esta Final Four de 2022 con un cartel de contendientes al título, pero por detrás del actual campeón y del Barcelona. La primera parte de la semifinal parecía demostrar esa condición, pero el recuerdo de la Euroliga de 2018 invadió a los más veteranos para liderar una remontada épica. A esto se unió un Guerschon Yabusele que por fin apareció en un Clásico.

Le recomendaba, con ironía, Laso a Causeur en la rueda de prensa posterior al triunfo en las semifinales que se comprara una casa en Belgrado: "Seguro que le va bien". No es para menos. Aunque el MVP de la Final Four fue Luka Doncic, el francés lideró en anotación a los de Laso en la final frente a Fenerbahce. Este jueves sumó 18 puntos vitales para la remontada que hizo el Real Madrid en la segunda parte al Barcelona, así como provocó varias pérdidas clave en defensa.

Larkin y Micic

Esa intensidad tendrá que replicarla el equipo merengue para la gran final. Anadolu tuvo que apelar a la épica también para meterse en el partido por el título. Micic se sacó de la chistera un triple para la historia de la competición. El serbio está motivado por jugar en casa. Aplazó su sueño de ir a la NBA una temporada más este verano pasado a pesar de conseguir la Euroliga y su rendimiento solo hace que mejorar. Parte del Stark Arena irá con él este sábado.

En el global de la semifinal ante Olympiacos, fue mejor su compañero de andanzas. Larkin había anotado más. El base estadounidense sigue defendiendo su condición de mejor jugador en su posición en el continente y quiere sumar una Euroliga más a su palmarés para que se pueda empezar a elevar ese halago a la historia. Los 21 puntos del jueves son un aviso. Sin duda, los dos hombres que dirigen al equipo de Ataman sobre el parqué serán las grandes preocupaciones de Laso.

Pablo Laso y Fabien Causeur, tras la semifinal de la Euroliga. Real Madrid

Aún así, el entrenador en la previa ironizaba con respecto a esta preocupación: "¿La mejor forma de defender a Larkin y Micic? Poner dos tíos con uno y otros dos con el otro". Su mensaje entrañaba la idea de que tienen que ver a Anadolu Efes como un conjunto muy completo también por el resto de las piezas que dispone Ataman sobre la pista. Un ejemplo es el partido que completó Elijah Bryant ante Olympiacos, en el que terminó con 16 puntos.

Ataman dio una buena razón a los merengues para llegar motivados a la Final Four antes de que esta comenzara. Tras eliminar al Olimpia Milan, el entrenador de Anadolu Efes se la tenía jurada al Barcelona después de perder en fase regular y les clasificó automáticamente para vengarse: "Espero jugar contra ellos en la final". Hizo un desplante al Real Madrid, al que eliminó de la ecuación de primeras. Ahora tendrá que parar a un equipo que llega en la cresta de la ola.

¿Un perdón?

Para lidiar esta batalla por un nuevo título de la Euroliga, Laso no podrá contar con Nigel Williams-Goss, que sufrió un problema en el tobillo en los primeros minutos de la semifinal. No volverá hasta que acabe la temporada. Es por lo que el entrenador blanco no descartaba la vuelta de Thomas Heurtel. "Hay posibilidades", espetó en rueda de prensa después de dejarle fuera el último mes y medio junto a Trey Thompkins por su indisciplina.

Por encima de todo eso está la historia del Real Madrid. Laso explicaba que este legado "se escribe cada día" y que los que le apoyan "se sienten orgullosos del camino recorrido". Lo que ha conseguido este equipo superando todo tipo de inconvenientes bien merece ese reconocimiento. Aún así, en su mano está ampliar la leyenda que esta generación de jugadores y el cuerpo técnico han escrito en la última década con La Undécima.

[Más información: El Real Madrid de Pablo Laso continúa frustrando al Barcelona: "Somos un equipo de campeones"]

Sigue los temas que te interesan