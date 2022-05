El análisis de Pablo Laso de la victoria del Real Madrid ante UCAM Murcia en la Liga Endesa

El Real Madrid sigue recuperando sensaciones antes de la Final Four de la Euroliga. El conjunto blanco se impuso ante UCAM Murcia en el WiZink Center por 90-69. El análisis de la actuación de sus pupilos por parte de Pablo Laso llegó después. El técnico vitoriano está satisfecho con el trabajo de sus jugadores. Uno de ellos también habló, el francés Fabien Causeur.

Buen trabajo

"Hemos hecho un muy buen trabajo defensivo y ofensivo. Ellos han tenido mucho acierto de tres puntos al inicio y eso ha mantenido igualado el partido pero luego hemos ajustado y hemos bajado ese porcentaje de tiro del Murcia. A partir de ahí, hemos tenido bastante dominio del juego. El rebote nos ha permitido controlar el ritmo. El tercer cuarto ha sido el mejor y el más sólido nuestro".

¿Cómo ve al equipo?

"Al equipo le veo bien. Hemos podido rotar a todos los jugadores y todos han hecho muy bien su trabajo. Ha sido una victoria muy coral. Todo el mundo ha sido muy positivo para el equipo y me voy muy contento, independientemente de que llevemos una buena racha de resultados. No tener una presión clasificatoria hace que pueda ser un partido trampa. Transmito al equipo que sea capaz de jugar al cien por cien. Debo alabar al equipo porque todos han hecho un gran trabajo".

Nivel defensivo

"Mi equipo ha estado bastante bien durante toda la temporada. En nuestro peor momento nos han faltado sensaciones ofensivas y defensivas. A veces va todo seguido. Nuestro inicio fue magnífico defensivamente. La eliminatoria del Maccabi era un claro ejemplo de que teníamos que dar un paso adelante defensivo y así hicimos. Talento ofensivo tenemos como lo hemos demostrado".

A por la última jornada

"Al final de una Liga Regular de 34 partidos el que desciende o va al playoff no va el último día. Ha tenido 33 partidos. Nosotros vamos a ir a ganar a Gran Canaria. No pensamos en otra cosa. Queremos jugar bien y ganar. Cuando te pones la camiseta del Real Madrid vas a ganar".

Fabien Causeur

Victoria importante

"Es una victoria importante en la preparación para la Final Four. No nos jugábamos nada, pero es bueno no perder ritmo, y sobre todo jugando contra un equipo que se jugaba mucho hoy. El esfuerzo ha sido muy bueno. El Murcia es un equipo que lo da todo".

La importancia de competir

"Siempre es bueno competir y ganar. Tenemos un momento importante de la temporada la semana que viene y nos vienen bien estos partidos para preparar la semifinal. Cuando estás centrado no suele pasar nada. Si no lo estás puede pasar. El equipo lo tenía muy claro. Ha sido una Liga Regular muy dura, con altibajos, pero hemos asegurado la posición. Pero vamos a más y el objetivo es llegar a la final y ganarla".

