Mumbrú habla sobre los rumores de sustituir a Pablo Laso en el Real Madrid: "Ni me lo planteo"

El Real Madrid de baloncesto afronta esta misma tarde miércoles un nuevo compromiso de Liga Endesa. Será a las 19:00 horas contra Bilbao Basket. Un partido importante para el conjunto blanco ya que necesita victorias como el comer. Su reciente mala racha ha provocado que su situación en la clasificación se convierta en peligrosa.

Los de Pablo Laso han pasado de pelear el liderato con el Barça a quedarse a tan solo una derrota de meterse de lleno en la pelea por la tercera posición con otros cuatro equipos. En esa situación, pondrían también en juego el subcampeonato de la Liga Endesa. Además, los blancos vienen de su polémica derrota en El Clásico ante el Barça con esa inexistente falta de Vincent Poirier sobre Sanli que señalaron los colegiados y que terminó forzando la prórroga.

A pesar de las buenas sensaciones, esta derrota supone otro resultado negativo más en el historial blanco que agrava su crisis. Un momento de duelo que ha provocado que ya surjan rumores en diferentes direcciones respecto al entorno del equipo. En la entidad madridista no dudan del proyecto de Pablo Laso y no se plantean su continuidad para la próxima temporada. Sin embargo, los rumores que han surgido han arrojado ya nombres de posibles sustitutos.

Pablo Laso en el banquillo del Real Madrid EFE

Y uno de ellos, el que estaría mejor colocado en las quinielas, es Alex Mumbrú. El entrenador del rival que tendrán los blancos esta misma tarde ha hablado sobre esos comentarios que se han hecho al respecto y ha sido tajante. Ha defendido a Laso, a quien considera un entrenador de primer nivel que ha logrado lo máximo.

El técnico del equipo bilbaíno considera que "poner en cuestión a Laso es totalmente absurdo. Lo ha ganado todo y ha estado en todas las finales y jugando bien". Así pues, Mumbrú no duda en que el vitoriano vaya a seguir con su legendaria trayectoria en la 'Casa Blanca': "No sé que más tiene que hacer, a lo mejor ganar siete anillos de la NBA. No hay nada que discutir. Es algo que me parece totalmente absurdo. Es que ni entro ahí".

El apoyo de Mumbrú

Por si quedara alguna duda, Mumbrú se ha salido de la posible lista de candidatos que pudiera surgir porque considera que no es de recibe fomentar este tipo de debates tal y como están las cosas: "Es que ni me lo planteo". Además, el exjugador del Real Madrid, que será homenajeado por parte de Bilbao Basket que retirará su camiseta, cree que medirse a este Madrid con estos problemas puede ser incluso más difícil.

Álex Mumbrú, entrenador del RETAbet Bilbao Basket ACB

"Será más complicado de lo normal porque están necesitados de victorias, de volver a coger confianza apaciguar las aguas que han estado un poco revueltas". Además, Mumbrú ha valorado la reciente decisión que ha tomado Laso al apartar de la disciplina del equipo a Thomas Heurtel y Trey Thompkins tras su polémica fiesta en Atenas.

"Apartar jugadores de un equipo no es algo fácil y cuando lo haces es porque hay algo que no está funcionando bien. Eso es algo de Pablo y seguro que la decisión es la mejor para el equipo. Están cogiendo la forma porque no tienen que estar a tope ahora sino cuando se acerquen los 'playoffs".

