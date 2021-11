Pablo Laso se rinde a la irrupción de Juan Núñez: "Me echo la bronca a mí por no ponerle más"

El Real Madrid afronta esta semana una nueva jornada de Euroliga. El equipo de Pablo Laso se medirá a quien fuera la temporada pasada una de los equipos revelación, el Bayern de Múnich de Vladimir Lucic, su mejor jugador. El conjunto alemán llega al partido contra los blancos después de sumar tres victorias consecutivas, una de ellas frente al líder, Olimpia Milan.

Por su parte, el equipo blanco busca su sexta victoria en nueve partido después de que en la última jornada cayera derrotado a domicilio frente a Unics Kazan en un partido realmente complicado y donde los de Laso no demostraron su mejor nivel. Ahora visitan Múnich con el objetivo de sacar un nuevo triunfo.

El equipo blanco continúa con su plaga de bajas, las cuales afectan sobre todo al puesto de base y al juego interior. Mientras Nigel Williams-Goss sigue fuera por un problema en un dedo de la mano, el joven Carlos Alocén atraviesa unos problemas de espalda que tampoco le dejarán estar contra el equipo alemán.

Carlos Alocén subiendo el balón ACB Media

Quien apunta a que estará, pero su condición es duda hasta última hora, es Rudy Fernández, quien está tocado por un problema en el pubis: "Rudy no se ha entrenado por un problema en el pubis, estará entre algodones. Son cosas normales de la temporada a estas alturas".

Por su parte, Laso también analizó la situación de un jugador que está causando sensación este curso ante la plaga de bajas. Se trata del joven Juan Núñez, quien debutó ante Unics dejando muy buenos minutos y siendo pieza fundamental en los mejores minutos del equipo a pesar de sus 17 años: "Estoy muy contento con Juan. Creo que tiene muchísimo talento, le queda mucho por aprender y lleva buenos minutos. Le veo en el día a día jugando bien y me echo la bronca a mí mismo por no ponerle más. No sé si jugará mañana. Pero tiene mucho margen de mejora y cuento con él como uno más del equipo".

Thompkins y Randolph

Se espera de nuevo su presencia ante el Bayern tras las bajas de Alocén y Goss, aunque Laso tendrá que calibrar también si estas bajas hacen que se acelere la vuelta de Llull, fuera por un problema en el hombro: "Para mí, como entrenador, lo peor no son las lesiones, son las reincorporaciones. Llull transmite mucho del campo y siempre puede aportar, pero las bajas puede que hayan obligado a que vuelva un poco antes".

Para terminar con el análisis de la situación de los lesionados, Laso se centró en el juego interior donde hay dos jugadores como Trey Thompkins y Randolph que todavía no han debutado. Sobre el internacional sueco afirmó que tiene que salir de "de una lesión más larga en la que ha estado parado casi un año" y que por ello todavía tienen que afrontar con calma su vuelta.

Randolph ante Olympiacos EFE

Por su parte, con Thompkins fue mucho más positivo asegurando que su regreso a la competición está muy cercana, ya que ya está entrenando con el equipo: "En una, dos o tres semanas podría estar de vuelta, puede entrenar, pero esto no es la liga provincial".

Laso concluyó su análisis valorando el poderío atlético de su rival: "Es un equipo muy atlético y muy fuerte. Tendremos que hacer un gran esfuerzo físico. Son muy agresivos a canasta y muy buenos en el tiro exterior, han mejorado mucho. Es un equipo muy reconocible y con grandes jugadores, y que aunque no empezara ganando sabíamos que iba a ser duro".

