Edy Tavares, mejor defensor de la temporada de la Liga Endesa

Un jurado compuesto por ocho leyendas de la ACB eligió este martes a Edy Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, como el mejor defensor de la competición en la presente temporada, alcanzando 21 de los 24 puntos posibles. Fernando Romay, Fran Vázquez, Sitapha Savané, Anicet Lavodrama, Joan Creus, Rafa Jofresa, Carlos Jiménez y Salva Díez fueron los encargados de otorgar el galardón, que es la primera vez que se concede.

Tavares señaló que el entrenador que más le influyó para convertirse en un gran defensor en su carrera fue Pedro Martínez, durante sus años en el Herbalife Gran Canaria. "Con los brazos tan largos que tienes, si no taponas, no juegas", recordó que le decía. "Siempre lo soñé. Es un premio que siempre he soñado que me dieran en la Liga Endesa y ser el primero que lo gana es un orgullo", dijo el pívot. "El Real Madrid siempre tiene jugadores de grandísimo talento ofensivo, así que yo al menos les ayudo con mi defensa", apuntó Tavares.

Durante la emisión del programa 'Basket al Día', de #Vamos, los mejores taponadores y recuperadores de balón de la historia de la competición se encargaron de dar a conocer sus puntuaciones. El jugador del Real Madrid fue elegido con la máxima puntuación por cinco de los miembros del jurado para alcanzar una puntuación final de 21 puntos, rozando el máximo posible de 24, y aventajando en 9 al segundo clasificado, Alberto Díaz. Rudy Fernández (4), Adam Hanga (4), Leo Bolmaro (3) y Pierria Henry (3) completaron el cuadro de honor.

El jugador de Cabo Verde es actualmente el máximo taponador de la competición con su media de 2,3, que casi dobla a la del siguiente clasificado. También es líder de la Liga Endesa en rebotes ofensivos (3,1), y ocupa la segunda plaza en capturas defensivas (4,9) y globales (8,1). Su influencia en la defensa merengue hace que sea líder destacado de la estadística más/menos con un +12,1 para el Real Madrid cada vez que el pívot está en pista. Tavares firma unos registros actualmente de 11 puntos, 8,1 rebotes, 0,9 recuperaciones y 2,3 tapones para 19,2 de valoración.

Los comentarios

"Es un jugador que intimida mucho: tapones, rebotes...", "Intimida y condiciona al equipo contrario. Me encanta la forma que tiene de poner tapones", "Hace que fallen todos", "Es el jugador que más determina la defensa y el ataque al equipo rival. Con su presencia, sus compañeros defienden más agresivo", "Un intimidador, un jugador que cambia los tiros", "Me parece el jugador más determinante en la defensa y que condiciona todos los ataques del rival", "Su presencia física condiciona y cada vez tiene más movilidad en la pista" o "Un muro. Cambia totalmente los partidos cuando está en cancha. Es un terror a la hora de lanzar a canasta. No veo a otro como el mejor esta temporada" son algunos de los comentarios que ha recibido de los miembros del jurado tras esta elección.

"Un entrenador me dijo que si defiendo puedo jugar en cualquier equipo del mundo"



Y defendió.@waltertavares22, Mejor Defensor de la #LigaEndesa, en #BasketAlDía de @vamos. pic.twitter.com/Q47J5O26C5 — Liga Endesa (@ACBCOM) May 11, 2021

[Más información: Garuba, elegido Mejor Joven de la ACB y presente en el Mejor Quinteto Joven junto a Alocén]