El Olimpia Milan amarga el debut de Tyus con el Real Madrid

No ha tenido el mejor debut posible Alex Tyus con el Real Madrid. Los merengues rompen su buena racha en Euroliga después de que el Olimpia Milan se vaya del nevado WiZink Center con el triunfo. Los merengues se durmieron en el tercer cuarto y permitieron un parcial de 10-22. Jaycee Carroll firmó un tremendo último parcial, pero aún así no fue suficiente para remontar. Pablo Laso no pudo contar este viernes con Sergio Llull ni tampoco con Rudy Fernández.

