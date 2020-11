Carroll guía la remontada del Real Madrid ante el Urbas Fuenlabrada para el diez de diez

Victoria balsámica del Real Madrid para seguir con su dominio con brazo de hierro en Liga Endesa. Los de Pablo Laso vencieron a un Urbas Fuenlabrada muy rocoso que en la primera mitad hizo sufrir mucho a los merengues hasta el punto de irse por delante en el marcador al descanso. El tercer cuarto fue determinante con un increíble Jaycee Carroll que metió quince puntos consecutivos para poner diez puntos por delante a los locales en la mañana de este domingo, una ventaja que ya no abandonarían hasta el final del encuentro. [Real Madrid 79-68 Urbas Fuenlabrada: Narración y estadísticas]

Laso volvía a optar por Alocén como el base titular después de la carga de partidos de esta semana. El que volvía a ser de la partida es un Walter Tavares que está a un nivel extraordinario. Fue el mejor durante el partido de la Euroliga a pesar de que Facu Campazzo también acabó con un doble-doble. Para contrarrestar el buen estado de forma del conjunto fuenlabreño necesitaría una buena actuación del joven organizador y en los primeros minutos lo encontraría con su conexión con Alberto Abalde.

Ambos salieron muy enchufados aprovechando los espacios que aparecen cuando Jaycee Carroll también está en la pista. El ex del Valencia se estaba encontrando cómodo en la pista, pero en defensa el equipo no se estaba mostrando demasiado sólido. El Fuenlabrada encontraría muchas facilidades en el juego interior haciendo salir mucho a Tavares. Laso pedía a los suyos más intensidad defensiva para que no aparecieran esas situaciones sobre la pista.

Antes de acabar el primer cuarto, los merengues se trabarían en ataque. Una serie de fallos y de pérdidas supuso que Marc García diera continuidad a su racha anotadora con otro triple. La batalla física estaba siendo trascendental con Emegano, Eyenga y Ziga Samar en los primeros minutos del partido que estaban anotando por dentro. Laso trató de resolverlo con la entrada de Usman Garuba y Tavares ambos sobre la pista.

La entrada de Facu Campazzo y Sergio Llull tampoco sirvió para mejorar a los merengues. Con el juego interior mencionado, la defensa incrementó su actividad, pero el ataque seguía atascado. Ni el argentino, ni el español conseguían anotar con facilidad por fuera. Trey Thompkins parecía capear un poco el temporal con un dos más uno, pero volvían a aparecer por dentro Melo Trimble y Oliver Stevic para mostrar las costuras defensivas de los de Laso.

La defensa del conjunto del este de Madrid seguía haciendo sangrar al ataque merengue. Solo Abalde, siguiendo con ese buen comienzo, conseguía meter un nuevo triple para reducir la diferencia al descanso a los siete puntos. Ni a la contra, con lo bien que interpreta estas situacinoes el equipo blanco, podía hacer daño. Eyenga le colocaba un tapón a Llull que dejaba claro antes de que los dos equipos se fueran a los vestuarios que no lo iba a tener fácil en el partido el Real Madrid.

El tercer cuarto

Si hay un cuarto en el que se abona a las remontadas este Real Madrid es el tercero. Los merengues, inspirados por un tremendo Jaycee Carroll que anotó prácticamente 15 puntos de forma consecutiva, se fueron 10 puntos por encima en el marcador a falta de los últimos 10 minutos de partido.

Walter Tavares, ante el Urbas Fuenlabrada en un partido del Real Madrid ACB Photo

El conjunto de Laso pudo correr como no había podido en todo el encuentro. Sobre todo con un Facu Campazzo que cuando puede irse al galope con el balón tiene pocos rivales en la Liga Endesa que le puedan parar. Los blancos recuperaron la intensidad defensiva sobre todo volviendo a activar el muro de Tavares, una cuestión que permitió que el ataque mejorase.

A partir de ahí siguió con su racha anotadora también Trey Thompkins. Marc García perdió esa frescura que mostró al comienzo del encuentro y que estaba provocando muchos problemas defensivos al conjunto merengue. Nico Laprovittola también se mostró muy activo a la hora de poner en situaciones favorables a sus compañeros y favorecer el ataque.

Estas sensaciones continuaron en el último cuarto para mantener esa diferencia en los 10 puntos como mínimo. Todo ello a pesar de un parcial de 6-0 que obligó a Laso a pedir un tiempo muerto ante el buen estado de los fuenlabreños. Eso no consiguió opacar la fiesta por el récord de Felipe Reyes que ya es el cuarto máximo anotador de la historia de la ACB superando a Juan Carlos Navarro.

