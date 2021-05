La portada del diario AS (01/06/2021)

Portada AS (01/06/21)

"Intrahistoria de una fractura", así titula el diario AS su portada de este martes 1 de junio. Zinedine Zidane no entendió el porqué desde el Real Madrid no se salió a hablar después de que se cuestionase su cargo como entrenador del equipo blanco en el mes de enero. Por otro lado, Conte está prácticamente descartado, se espera un gesto de Pochettino y Raúl es el plan B.