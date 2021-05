"Me voy porque el club no me da la confianza que necesito", así titula la portada del diario AS en su edición de este lunes 31 de mayo de 2021. La carta abierta de Zidane al madridismo copa la primera página del periódico. "No me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar", "Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poquito diferente" y "pasar veinte años en el Madrid ha sido la cosa más bella que me haya pasado en la vida y se lo debo a Florentino Pérez", son algunos de los titulares.

La portada del diario AS (31/05/2021)