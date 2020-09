La portada del diario Sport (15/09/2020)

"Lautaro se complica", así titula el diario Sport su portada de este martes 15 de septiembre. El Barcelona ve como su gran deseado para reforzar su plantel de cara a la 2020/2021 se aleja. En Can Barça primero deben vender antes de fichar y, además, desde Milán no llegan buenas noticias: los agentes del delantero no logran que el Inter rebaje su precio de salida.