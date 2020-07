La portada del diario AS (18/07/2020)

"No hay que cansarse de ganar", así titula la portada del diario AS en su edición de este sábado 18 de julio de 2020. Ramos lanza un mensaje mirando a la Champions en la celebración institucional del título. Florentino Pérez: "Este equipo nunca se rinde". Martínez Almeida: "Quién me iba a decir que acabaría en Valdebebas felicitando al Madrid".