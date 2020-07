"Con esto no nos da", así titula el diario Sport su portada de este viernes 17 de julio. El Real Madrid se proclamó campeón de La Liga 2019/2020 ante un Villarreal que fue inferior. Pero, además, el Barcelona perdió ante Osasuna con un 1-2 que no gustó nada a la afición. Messi no se calló y lanzó una de las críticas más duras de los últimos tiempos.

La portada del diario SPORT (17/07/2020)