El Real Madrid tiene muy avanzado el fichaje de Camavinga: "Ya se ha creado un vínculo"

Eduardo Camavinga es uno de los futbolistas señalados en la hoja de ruta del Real Madrid para las próximas ventanas de traspasos. Su fichaje no se pudo hacer este verano por culpa de la crisis del coronavirus y sus efectos, que provocaron que el club blanco no haya acudido al mercado para reforzarse. Eso no ha echado para atrás al Madrid, que volverá a la carga por el joven jugador en los próximos meses.

Eso es lo que señala el periodista francés Benjamin Idrac, de Ouest France, que sigue de cerca lo que sucede con el futuro de Camavinga. Idrac intervino en Eurosport para comentar y dar detalles de en qué punto se encuentra la operación y el futuro del centrocampista. Una cosa tiene clara: el Real Madrid va muy avanzado en su fichaje y está por delante del PSG, cuyo interés ha confirmado Idrac.

"El Real Madrid tiene el fichaje de Camavinga muy avanzado. Hace más de un año que trabajan en ello. Ha habido varias reuniones con el Madrid, ya se ha creado un vínculo", dijo Idrac en Eurosport, de acuerdo con la traducción del perfil de Twitter @ElTraductorZZ.

Camavinga, en su debut con la selección de Francia Reuters

Confirmó que el Madrid era el que más cerca estaba de ficharle este mismo verano antes de la pandemia: "El único club que tenía la capacidad de fichar este verano a Camavinga era el Real Madrid, en cuanto al trabajo de convicción del entorno del jugador. El resto de grandes clubes europeos lleva un poco de retraso en este sentido".

Además, Idrac recordó un episodio ocurrido meses atrás en el que un rival de Camavinga le pidió intercambiar su camiseta antes de que se marchara al Real Madrid: "En una entrevista en mayo me dijo que en un partido de liga un jugador le pidió la camiseta, él ya se la había prometido a otro, y este le respondió que se la diera porque él no iba a jugar contra el Real Madrid, dando por hecho que ficharía por ellos".

Camavinga, el centro de atención

Así están las cosas respecto al futuro de Camavinga, objetivo del Real Madrid y petición de Zidane pese a tener solo 17 años. A su corta edad, ya ha debutado con la selección francesa y jugará Champions esta temporada con el Rennes. El Madrid seguirá atento a cada movimiento que se produce respecto al futbolista, por el que aprieta ahora el PSG y cuya decisión todavía sigue abierta de aquí al próximo verano.

