Zidane: "Cuando me retire, diré que entrené a Kroos"

Toni Kroos es uno de los veteranos del Real Madrid. El centrocampista llegó del Bayern Múnich en el año 2014 y en el conjunto blanco ha acabado de consagrarse en el planeta fútbol. Sobre él habla Zinedine Zidane durante una entrevista que reproduce Real France.

El entrenador galo afirma que aunque Kroos "no es ninguno de los cuatro capitanes" por "muchas otras cosas, en el fondo, lo es". "En el campo hace gala de una autoridad innata", afirma un Zidane que es uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos, sino el número uno de la historia.

El alemán tiene un talante diferente y sobre ello también habla Zizou: "Toni no habla, es un chico muy callado y reservado, pero cuando lo hace es porque toca. Y habla a cualquiera: entrenador, directivos, compañeros... No se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave".

Kroos, Modric y Casemiro con el título de Liga número 34 Twitter (@ToniKroos)

Además, Zidane pone de relieve que el jugador germano se amolda a cualquier posición y siempre lo hace bien: "Es tan bueno que podría jugar como '6', como centrocampista puro, como volante o incluso como '10'. Tu le pones y él se amolda. Su principal virtud es la serenidad".

"No se pone nervioso y le encanta tanto llegar para disparar desde lejos como dar un pase atrás que propicie un tiro plano. Me resulta fascinante la facilidad con la que juega con ambas piernas. Podrías llegar a pensar que es zurdo natural...", añade Zidane sobre el estilo del centrocampista alemán.

Un futbolista diferente

Lejos de excesos o de escándalos lejos de los terrenos de juego, Toni Kroos mantiene un perfil discreto, sereno también fuera del campo. Un hombre de familia y así lo confirma su míster: "Su vida es fútbol y familia... Lo demás no importa. Solo fútbol y familia. Será recordado como un jugador espectacular, uno de los mejores del mundo en su posición. Zidane va un paso más allá y afirma que admira "su mente".

Zinedine Zidane, en un partido del Real Madrid en el Di Stéfano Reuters

El francés es muy querido en el vestuario. Siempre da la cara por sus pupilos y cuando las cosas salen más se pone como primer culpable de la situación. Tiene un vestuario lleno de estrellas y de algunos de los mejores jugadores del mundo, es por eso que señala lo feliz que le hace entrenar en el Real Madrid y que cuando se retire podrá decir que entrenó a estos grandes futbolistas.

"Cuando llegué, bueno, te lo puedes imaginar, estaba realmente feliz de ser el entrenador de Kroos. Es verdad, cuando me retire podré decir que entrené a Cristiano, Bale, Modric, Ramos... Pero también diré que entrené a Toni Kroos", afirma en estas declaraciones Zinedine Zidane.

"Es impresionante verle entrenar todos los días... Qué profesional. Hablar de él es hablar de alguien extraordinario", sentencia el técnico del conjunto merengue sobre un Toni Kroos que el pasado curso volvió a mostrar el rendimiento que le ha hecho grande después de que la 2018/2019 fuese un curso especialmente complicado para su fútbol.

[Más información - Las notas del Real Madrid tras acabar la temporada 2019/2020: de los jugadores que sacaron sobresaliente... a los que acabaron suspendiendo]