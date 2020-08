Koundé sube en la agenda del Real Madrid: en busca de un central para verano de 2021

Europa tiene un nuevo central con un futuro prometedor por delante. Su nombre es Jules Koundé y este viernes se consagró en la final de la Europa League. Titular en la final contra el Inter con solo 21 años, su papel fue fundamental en el sexto título del Sevilla. Firmó un partidazo y dio la razón a los equipos que ya siguen de cerca su evolución. Entre ellos se encuentra el Real Madrid, que tiene en su agenda al central francés.

Koundé sigue armando de motivos al Madrid para su fichaje. En la final 'secó' por completo a una de las dos grandes figuras del Inter de Milán, Lautaro Martínez. Si Lukaku se lo puso difícil al otro central sevillista, Diego Carlos, con el argentino no ocurrió lo mismo. El central galo, nacido en París, fue su sombra y le acabó sacando del partido. Lautaro, objetivo del Barça, fue intrascendente y se marchó sustituido en el 78'.

A Koundé se le presentaba el mayor reto de su carrera hasta el momento y cumplió con garantías. Entre otras acciones, también salvó a su equipo en los minutos finales del 3-3 sacando una pelota de la línea de gol de su portería. Por alto fue indomable -casi marcó de cabeza-; en velocidad, imparable. Pese a medir 1,78 metros, domina las alturas y demuestra jerarquía a la hora de sacar la pelota jugada.

Koundé salvando un balón en línea de gol en la final de la Europa League

Normal que los focos apuntaran, entre otros, a Koundé al término del partido. Estaba a lo suyo, sin soltar el móvil mientras debía hablar con alguien de su familia. Incluso cuando Jesús Navas levantaba la copa, ahí estaba Jules con su pelo afro detrás de todos hablando por teléfono. No da muestras de gustarle en exceso el protagonismo, pero tras el partido de ayer de seguro que en Europa ya todos le conocen.

Se habló de su posible fichaje por el Real Madrid, cuando el Sevilla quiso de una tacada fichar a Reguilón y hacerse con la cesión de Kubo. En el club blanco no lo vieron mal y quisieron aprovechar la operación para fichar a Koundé, pero el cuadro hispalense quería guardarse una opción de compra por el japonés que acabó arruinando las negociaciones.

El Madrid no se olvida de Koundé. En el club son conscientes de que no pueden tardar mucho en reforzar más todavía el centro de la defensa -el verano pasado llegó Militao-. El tiempo pasa y Sergio Ramos, que a sus 34 años sigue rindiendo al más alto nivel, necesitará un relevo a la altura el día que se retire. No es empresa fácil, por eso el Madrid cuida con mimo esa lista de la que debería salir el jugador que algún día recoja el testigo de uno de los futbolistas más importantes de la historia del club.

Otro año en Sevilla y lo de Upamecano

Koundé es uno de los candidatos. Después de las negociaciones fallidas entre Madrid y Sevilla, el futbolista ya confirmó hace unos días que se quedaba en el Sánchez Pizjuán la próxima temporada. No mira más allá porque no sabe lo que el futuro le puede deparar. Si sigue a este nivel, el Madrid volverá a llamar a su puerta y lo harán más grandes de Europa.

Aún así, no es el único central al que ha seguido de cerca el Madrid estos días que la Champions y la Europa League se decidían. También ha brillado otro jugador muy del gusto de Zinedine Zidane -gran culpable de que Koundé esté en la agenda-. Se trata de Dayot Upamecano, defensa del RB Leipzig que comparte nacionalidad con Jules y apenas le saca unos días de edad. Es el otro gran candidato para el verano que viene entre los objetivos del Madrid.

