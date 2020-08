Real Madrid y Barcelona se meten en la puja por Jadon Sancho

A Jadon Sancho se le ha relacionado con todos los grandes equipos de Europa en los últimos años. Su explosión en el Borussia Dortmund no ha pasado desapercibida para nadie, aunque todo apuntaba a que el Manchester United iba a ganar la carrera por su fichaje este verano. Daily Mail avisa que si los red devils no consiguen cerrar un acuerdo antes del cierre del mercado tendrán más competidores en 2021 por el extremo inglés.

En concreto, el diario británico avisa que Real Madrid y Barcelona entrarán en verano de 2021 en la pelea por el fichaje de Jadon Sancho si el United no se hace con él ahora. Los dos grandes clubes de La Liga esperan acontecimientos al tiempo que tienen claro que este verano no es el momento de lanzarse a por una operación de tal calibre por los efectos de la crisis del coronavirus.

Los españoles esperan y en el United se desesperan. El equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer era positivo de cara a cerrar el fichaje de Sancho hace unas semanas. Pero el acuerdo se ha ido retrasando puesto que el Manchester no quiere pagar los 120 millones de euros que pide el Dortmund por su estrella. Los red devils ven excesivo ese precio y quieren pagar a plazos su fichaje, pero las condiciones no han convencido a un Dortmund que ahora se cierra en banda.

Jadon Sancho, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

En los últimos días la escuadra germana ha sido clara con el futuro de Sancho: no se irá este verano después de poner el 10 de agosto como fecha límite para su venta. Su director deportivo Michael Zorc dijo que seguirá siendo del Dortmund y, además, anunció que su renovación hasta 2023 había sido firmada en secreto. Sancho se ha incorporado a la pretemporada del conjunto negro y amarillo y en Alemania no ven otra opción que no sea que siga en el equipo.

Más presión para el United

El United, pese a todo, no se rinde y seguirá intentando cerrar su fichaje en las próximas fechas. Se confía en que los últimos movimientos del Dortmund sean para meter presión y no sea un 'no' definitivo. Ahora los rumores que colocan a Madrid y Barça detrás de Sancho en 2021 no hacen más que meter más prisas todavía al equipo de Mánchester que ve peligrar su gran objetivo sobre el que cimentar su proyecto de futuro.

¿Irán en serio blancos y azulgranas a por Sancho dentro de un año? Por lo pronto, parece que los grandes objetivos que tienen marcado en sus agendas para las próximas ventanas de traspasos son Kylian Mbappé y Lautaro Martínez, respectivamente. La duda es si Sancho tendría cabida en la planificación de ambos equipos por el precio que costaría su fichaje.

