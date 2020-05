Gaspart y su acusación fuera de lugar: "Si el Madrid fuera líder, La Liga se hubiese terminado"

Joan Gaspart ha vuelto a estar en el centro de la polémica por su última acusación ruin dirigida contra el Real Madrid. El que fuera presidente del Barcelona desde 2000 hasta 2003 ha cargado contra la entidad blanca aprovechando la crisis del coronavirus. Cree que de haberse llegado al parón con los merengues en la primera posición, el campeonato liguero no se hubiera reanudado como hará la semana del 8 de junio.

Estas palabras de Gaspart las soltó este miércoles en la Tertulia del 10 del Barça, programa conducido por Miguel Ángel Ruiz. En la charla hablaron de otros asuntos de actualidad deportiva relacionada con el Barcelona, pero sus palabras sobre el Real Madrid no han podido pasar desapercibidas.

"Si el Madrid hubiera acabado líder antes del confinamiento LaLiga se hubiese terminado", aseguró con tremenda frialdad Gaspart. El Madrid está a dos puntos por debajo su eterno rival, primero en la tabla. El expresidente del Barcelona también estalló por la reputación de la entidad catalana: "Al Barça se le falta al respeto y se vende el anti-barcelonismo", añadió también.

Respecto a otros temas, se volvió a referir a la posible llegada de Neymar: "Me encantaría ver a Neymar en el Barça. Entiendo que puede aportar todavía. Lo que no conozco es la letra pequeña. Yo perdono lo que haga falta para que vuelva. Me gustaría que jugase en el Barça".

Por último, repasó algunos de sus momentos como culé: "Las emociones tienen que ver mucho en el mundo del fútbol. El gol de Koeman en Wembley es el que más se recuerda. Dentro de muchos años también se seguirá hablando de esto. Yo sufre mucho viendo ese partido".

