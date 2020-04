Pablo García y la pelea que sufrió en su primer día en el Real Madrid de los Galácticos

Pablo García jugó en el Real Madrid en el último año de los Galácticos. El uruguayo era conocido por ser un mediocentro físico, pero no terminó de encajar vestido de blanco. Pasó por las filas del equipo merengue en la temporada 2005/2006 y ha narrado algunas de sus experiencias en el vestuario en una entrevista a Sport 890.

Cuenta que nada más llegar se vio enfrascado en una pelea: "Había grupitos en el vestuario y era difícil entrar. Yo venía de Osasuna y había tenido roces con jugadores en algún partido y el primer día ya tuve problemas con un futbolista. Me hizo un gesto feo en el primer día que llegué. Nos tuvimos que pelear y luego todo se calmó", relató.

Pablo García quiso dejar en el anonimato el nombre del jugador con el que se peleó, aunque dio una pista que puede ser reveladora. Señaló que era un lateral derecho y entonces solo Michel Salgado llevaba tiempo en las filas del Real Madrid.

Su falta de adaptación

"En el Celta, Osasuna, el primer año siempre me costó, y un equipo grande no espera. Hay muchos factores que influyen. Lamentablemente no fue como en Osasuna que cuando llegué el grupo estaba unido y me llevaban con ellos. Me hicieron sentir como en casa", explicó sobre su adaptación en El Sadar.

Michael Owen, junto a Los Galácticos EFE

"Fui al Real Madrid en el último año de los Galácticos y no era fácil, eran jugadores que lo habían ganado todo. Recuerdo un día que estábamos entrenando y estaban las cámaras filmando la película 'Gol'. Y todos los días había fotos. Yo venía de Osasuna, un equipo más de pueblo, de gente trabajadora con Javier Aguirre. Me costó y no disfruté", explicó.

