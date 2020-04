Kane se ofrece como alternativa si Haaland no ficha por el Real Madrid

El mercado de fichajes continúa estando rodeado, como muchos otros escenarios, de incógnitas. Lo que es seguro es que su apertura no llegará el próximo 1 de julio como estaba fijada, sino que se retrasará en la medida que las ligas nacionales puedan estar disputándose todavía por esas fechas.

Esto no quiere decir que los rumores cesen. De hecho, continúan estando a la orden del día. Y es aquí donde uno de los nombres que más protagonismo están teniendo en los últimos días es el de Harry Kane. Desde que el delantero inglés abrió la puerta a un futuro lejos del Tottenham, mucho se está hablando de él.

"Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los spurs, siempre amaré a los spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top", dijo en Sky Sports.

Harry Kane, en un partido del Tottenham Reuters

Kane sabe que esto se puede convertir en un ahora o nunca. Pero su gran problema es que renovó hasta junio de 2023 con el Tottenham y Levy es un hueso duro de roer. El dueño de los spurs es todo un negociador y sabe que tiene la sartén por el mango. Si no quiere, cierre la puerta al delantero. Pero tampoco hay que dejar de lado la voluntad del futbolista.

Un caso complicado que tiene otro artista invitado: José Mourinho. El técnico portugués tiene algo claro, si Harry Kane abandona el Tottenham no será para firmar por un rival directo en la Premier League. Y es que en los últimos días desde Inglaterra varios medios habían apuntado un gran interés del Manchester United.

Mourinho prefiere ver a Kane aterrizando en el Santiago Bernabéu, que competir contra él la próxima temporada en la liga inglesa. Sin embargo, hay un 'pero'. En el Real Madrid hay otro delantero que gusta más, que es prioridad para reforzar su plantilla de cara a la 2020/2021: Haaland.

Haaland, primera opción

El destino favorito de Kane es el Real Madrid. El club blanco ya estuvo tras su pista en el pasado, pero los tiempos han cambiado y en su agenda hay otras preferencias. El delantero elegido en el Santiago Bernabéu para este verano es el joven Haaland. Además de gol y mucho potencial, el noruego también cuenta a su favor con las buenas relaciones entre Dortmund y Madrid, y que su precio de salida sería más bajo.

Haaland, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

Erling Haaland es la gran sensación. Primero llegaría él en 2020 y después, ya en 2021, el otro gran deseado: Kylian Mbappé. Pero también cabe la posibilidad de que algo se tuerza y el nórdico no acabe fichando por el Real Madrid en la próxima ventana de transferencias, esto dejaría a Harry Kane como una alternativa perfecta: 26 años -27 en julio-, con experiencia en la Champions League y, sobre todo, con mucho gol.

