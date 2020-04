El entrenador con el que dio sus primeros pasos Kane: "Harry debería fichar por el Real Madrid"

Son muchos los delanteros que están opositando a ocupar esa posición en el Real Madrid. El abanico que se ha abierto en los últimos días de nombres es amplio aunque haya dos que han cogido la ventaja: Mbappé y Haaland. Aún así, Harry Kane parece que ha terminado su etapa en el Tottenham y el hecho de que haya habido contactos previamente, le mete en el saco como otro de los favoritos.

El último en hablar sobre esta posibilidad ha sido uno de los jugadores que le dio el primer empujón en la élite. Harry Redknapp ha hablado en la cadena de radio inglesa Talksport de dónde tendría que acabar el que fue su pupilo en su última etapa en el Tottenham.

"Sería una gran opción para el Manchester, sería una excelente opción para cualquier equipo... pero el United en este momento no es mejor que el Tottenham. En cambio, podría considerar dejar a los spurs para ir al Real Madrid algún día un día", explicó el que fuera técnico del conjunto londinense.

Harry Kane disparando a la portería del Real Madrid REUTERS

Redknapp ha halagado al delantero y cree que es un nombre importante en el mundo futbolístico. "Harry Kane es un jugador especial, es el mejor delantero centro en la Premier League y de su tipo no creo que haya nadie mejor en ningún lado. Está bien, él no es Messi, no es Ronaldo, pero como delantero centro que hace lo que hace, no hay nadie mejor", argumentó el inglés.

Una oferta loca

"Pero en este momento pertenece al Tottenham, y a menos que José Mourinho y Daniel Levy decidan sacar provecho si llega una oferta loca y aprovecharla para reconstruir el equipo con ese dinero estoy seguro de que se quedará en Tottenham", predecía un Redknapp muy claro con las opciones de Kane.

[Más información: Mourinho prefiere ver a Kane en el Real Madrid]