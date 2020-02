Rodrygo jugará con el Castilla esta jornada para no perder ritmo

El brasileño Rodrygo Goes, que no ha sido convocado por el francés Zinedine Zidane en las últimas cuatro ocasiones, jugará con el Castilla, primer filial blanco, este domingo (17:00 horas CET, -1 GMT) frente al San Sebastián de los Reyes para no perder ritmo de competición.

El delantero, aún con ficha del filial a pesar de ser un habitual en los entrenamientos del primer equipo, no juega en Liga desde el 26 de enero, cuando disputó el partido prácticamente completo en Zorrilla ante el Real Valladolid y fue sustituido en el tiempo añadido por el serbio Luka Jovic.

"Si lo miras así, su momento es malo porque no ha entrado en convocatorias, pero sabemos que Rodrygo es un jugador importante para nosotros y cuando están todos hay que hacer una convocatoria. Es solo eso", explicó Zidane intentando restar importancia a las continuas ausencias de un Rodrygo que deslumbró al mundo del fútbol el 6 de noviembre cuando anotó un triplete frente al Galatasaray en Champions League con tan solo 18 años y 301 días.

Rodrygo corre hacia el mediocampo tras marca un gol REUTERS

Sin embargo, el brasileño no está entrando en sus planes y la vuelta del belga Eden Hazard hace más difícil todavía que tenga un hueco, por lo que, jugará con el Castilla este fin de semana para no perder ritmo de competición.

Un filial con el que ya arrancó la temporada, disputando dos partidos completos en los que anotó un gol, y en el que ahora compartirá terreno de juego con su compatriota Reinier Jesus, que está previsto que haga su debut con la camiseta blanca este domingo tras ser presentado el martes en un día en el que no pudo contener las lagrimas al ver cumplido su "sueño".

Lucha por los puestos de ascenso

Así, Raúl González Blanco, técnico del primer filial madridista, tendrá a dos refuerzos de lujo de cara a un partido contra el colista del Grupo I de Segunda División en el que será clave conseguir los tres puntos para seguir en la lucha por los puestos que dan acceso a las eliminatorias para ascender a Segunda División.

