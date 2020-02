Adama Traoré vuelve a ofrecerse al Real Madrid: "Si me llaman, no tendré ningún problema"

Adama Traoré es uno de los hombres del momento en el panorama futbolístico europeo. El jugador del Wolverhampton está completando una gran campaña a base de goles y de ser muy importante con un equipo que está peleando por las posiciones altas de la tabla de la Premier League.

El jugador español, que abandonó el Barcelona sin ningún reconocimiento siendo un caso más de esos canteranos de La Masía que están abandonando el club por la puerta de atrás, será uno de los jugadores bajo el foco en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League frente al Espanyol. Este jueves se juega el partido de ida en Inglaterra y Traoré quiere demostrar ante los ojos del continente el jugador que es.

Ante su gran rendimiento, Adama ha salido al escaparate del mercado y son muchos los que le sitúan en un grande próximamente. De hecho, él no esconde que le gustaría firmar por el Real Madrid. El extremo ha hablado en una entrevista en el diario AS sobre la posibilidad de fichar por el equipo blanco y ha dejado claro que no tendría "ningún problema si me llama el Madrid".

Adama Traoré celebra un gol en la Premier League Instagram (adamatrd37)

Deja la puerta abierta

"Ahora estoy contento aquí, pienso que tenemos un grandísimo equipo de personas. Estar en Europa es una etapa nueva para nosotros y los fisioterapeutas trabajan increíblemente en nuestra recuperación. A partir de ahí, lo del Madrid llegará cuando tenga que llegar, pero mi mentalidad es seguir creciendo como jugador", explicó el jugador del Wolverhampton.

De hecho, en otra entrevista también de este jueves en Mundo Deportivo, el jugador explica que no se cierra "ninguna puerta". "Si tengo que irme al Real Madrid no supondría problema alguno. Decidiré en función de las ofertas que lleguen", comentaba un Traoré bastante decidido.

De cara a ir convocado con España, el jugador ha recalcado que se remite al comunicado en el que dijo que quiere jugar con la Selección y avisa a Luis Enrique que dará "lo mejor de mí para estar en la lista de la Eurocopa".

