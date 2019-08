Mbappé se despide de Neymar: "No vamos a mentir, sin él no será lo mismo"

La Ligue-1 ha dado comienzo. El París Saint-Germain ha debutado esta temporada en la competición liguera ante el Nimes Olympique. Neymar no ha entrado en la convocatoria para este encuentro. No obstante, su futuro es uno de los mayores centros de atención y un asunto que no deja de dar de qué hablar.

El brasileño continúa suscitando rumores acerca de su salida del PSG. Tras el encuentro, Kylian Mbappé ha sido preguntado sobre la salida del delantero del club parisino y su mensaje puede sonar a despedida: "Intentaremos ser competitivos. No vamos a mentir sobre la situación de Neymar. Veremos qué pasa. Sin él, no es lo mismo".

También habló sobre las sensaciones en el estreno del equipo francés: "Tuve un calambre, pero está bien. No es nada serio. Nos estamos fortaleciendo. Estamos bien. Hemos hecho una buena preparación para ser eficientes lo más rápido posible, porque los plazos importantes llegarán rápidamente".

Neymar, durante un entrenamiento con el PSG Reuters

El PSG se impuso por 3-0 ante el Nimes con tantos de Cavani, Mbappé y Di Maria. En la previa del encuentro, la afición se manifestó sobre el 'caso Neymar'. Los seguidores mostraron su desconecto sobre la actitud del futbolista con pancartas ("Neymar, vete ya") y con graves insultos hacia el brasileño ("Neymar, hijo de puta").

El técnico del PSG, Thomas Tuchel, también da por hecho la marcha del delantero: "La realidad es que tenemos que encontrar soluciones sin Neymar. No es posible perderle y encontrar a otro que haga lo mismo que él". "Las cosas están entre el PSG, Neymar, y el otro club. Amo a Neymar, quiero seguir jugando con él, con Kylian y con todos, confesó. Si se va, no dormiré", agregó.

