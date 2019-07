La contrarreloj de Bale para salir del Real Madrid este verano

La continuidad de Gareth Bale en el Real Madrid es la mayor incógnita del club a día de hoy. El jugador galés está en la rampa de salida y todas las partes quieren certificar su venta. Sin embargo, su marcha se ha complicado notablemente en las últimas horas, ya que el fútbol chino, destino en el que presumiblemente iba a recalar el delantero, ha perdido enteros para acometer su fichaje.

En los últimos días se había conocido que el Jiangsu Suning estaba tras los pasos de Bale. El club chino tenía un acuerdo cerrado con el agente del jugador, Jonathan Barnett, para las próximas tres temporadas. Una operación que le hubiera hecho al galés embolsarse 22 millones de euros netos por año, algo que aumenta notablemente los emolumentos que percibe en el Real Madrid.

Contra todo pronóstico, la operación se ha roto en las últimas horas. En Inglaterra ya se apuntaba ayer que el Real Madrid habría declinado el acuerdo al exigir dinero por traspasar al jugador. Una información que se contrastaba esta mañana, ya que el Jiangsu Suning anunció el fichaje de Ivan Santini. El jugador del Anderlecht recala en China por 5 millones de euros y ocupa la última ficha libre del conjunto asiático, lo que cierra definitivamente la puerta a Bale.

La aventura exótica

Esta maniobra ha complicado los planes Barnett para concretar la salida de Bale del Real Madrid. La fecha de cierre de los mercados sobrevuela al galés con presión, ya que el jugador necesita agilizar su marcha para poder fichar por otro equipo de los que le pretenden.

Barnett, Bale y Zidane

Las opciones de Bale pasan, principalmente, por encontrar un club en Asia que pueda acometer su fichaje, o retornar a la Premier League. La primera opción es la más clara para él para conseguir un alto salario, ya que pocos clubes en Europa quieren asumir los astronómicos emolumentos anuales que percibe en el Real Madrid. El mayor inconveniente que tendrá es que el mercado chino cierra en apenas 48 horas y no son muchos los equipos interesados en acometer un fichaje de tal magnitud.

Vuelta a casa

La alternativa de Bale al fútbol asiático pasa por Inglaterra. Un retorno a la liga que le vio nacer como estrella sería una vía para dejar el Real Madrid. Manchester United y Tottenham han sido los dos clubes que más interés han mostrado por Gareth en los últimos años, aunque la operación no será nada sencilla y el galés deberá rebajar sus pretensiones.

Villas-Boas y Bale, en el Tottenham Reuters

Aunque pueda parecer que la Premier es la opción sencilla para Bale, lo cierto es que el jugador tendrá que darse prisa si quiere volver al fútbol británico. El 8 de agosto a las 18:00 horas se cierra el mercado inglés y esta será la fecha límite que tendrá el jugador para poder volver a su país.

Lo único que parece claro a día de hoy es que el Real Madrid, el jugador y su agente quieren concretar una operación de venta. El mayor problema, o donde no hay tanto entendimiento, es en las condiciones del acuerdo. Los blancos no van a malvender al jugador, a pesar de que Zidane no cuenta con él de cara a la próxima temporada. Lo que no descarta que el jugador, en última instancia, pudiera seguir si no se consigue una operación adecuada para las tres partes.

