Bale llegó al partido contra de Liga el Levante viendo golf en el móvil

El Real Madrid jugaba este domingo ante el Levante en el Ciudad de Valencia. El conjunto blanco buscaba una victoria que le permitiera no alejarse más del liderato de la clasificación. Finalmente, el conjunto blanco lo consiguió, pero el gran protagonista del encuentro fue Gareth Bale por su no celebración del gol de penalti que marcó. Además, ahora, Jugones ha desvelado unas imágenes del momento de la llegada del futbolista al estadio granota.

Como suele ser habitual, Bale bajó del autobús con los cascos puestos y con el móvil en la mano. Sin embargo, lo más llamativo fue lo que iba viendo en la pantalla del teléfono. El galés, gran aficionado al mundo del golf, iba siguiendo al detalle el Mundial de Golf que se estaba jugando a la misma hora que el duelo que iba a disputar el Real Madrid frente al Levante.

Bale es un gran seguidor del golf. No es ningún secreto que siempre que puede sigue los torneos importantes e, incluso, se le ha visto jugar a este deporte en sus ratos libres. De hecho, hace unos días, Thibaut Courtois comentaba que dentro del vestuario le conocen como 'el golfista'.

La no celebración de su gol ante el Levante

El partido ante el Levante no ha sido especialmente bueno para Bale. El galés vio como tenía que empezar desde el banquillo el partido, ya que Vinicius, Karim Benzema y Lucas Vázquez eran, una vez más, los elegidos para ocupar los tres puestos en la delantera. Sin embargo, en la segunda mitad tuvo la oportunidad de saltar al campo en sustitución del francés. Sin embargo, el gol de penalti que daba la victoria al equipo parecía que podía alegrar al ex del Tottenham, que demostró su malestar por su situación al no celebrar el tanto.

