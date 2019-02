Cristiano ya nota el frío fuera del Real Madrid

La ida de los octavos de final de la Champions League han bajado el telón este miércoles 20 de febrero con la disputa de los partidos entre el Atlético de Madrid y la Juventus, y entre el Schalke y el Manchester City. Los rojiblancos consiguieron imponerse por 2-0 ante su público, mientras que el conjunto inglés logró imponerse ante el equipo minero por 2-3, con un gran Sterling.

Derrota dura la de una escuadra italiana que se colocaba como una de las grandes favoritas a sustituir al Real Madrid como campeón de la máxima competición continental a nivel de clubes. Ese 2-0 del Wanda Metropolitano complica las opciones de la Juventus de estar en los cuartos de final de la Champions, que se aferran al partido de vuelta en casa para dar la vuelta a la eliminatoria.

La llegada de Cristiano Ronaldo a Turín el pasado mes de julio aumentó en todas las quinielas las posibilidades de la Vecchia Signora de ganar 'La Orejona'. Unas opciones que han caído, en parte, en saco roto en el regreso del internacional portugués a la capital de España. La Juventus se ha chocado contra un aguerrido Atlético que continúa soñando con poder jugar la final de la Champions League esta temporada en su estadio.

A la caza de Gento

El astro de Madeira puede presumir de haber ganado a lo largo de su carrera cinco 'Orejonas'. Un hito que la gran mayoría de clubes no llegan ni a plantearse alcanzar en un periodo corto de tiempo. El delantero luso ha ganado cuatro de las últimas cinco ediciones de la Champions, todas ellas con el Real Madrid. Su quinto título lo levantó cuando militaba en el Manchester United.

Cristiano Ronaldo, en un partido de la Juventus en la Champions League Reuters

Con este balance, Ronaldo ya se había impuesto entre sus objetivos más cercanos el alcanzar la gesta de Paco Gento. 'La Galerna del Cantábrico' ganó en seis ocasiones la anteriormente conocida como Copa de Europa. El '7' quiere, como mínimo, empatar a la leyenda madridista, pero a sus 34 años sabe que el tiempo al máximo nivel se va agotando.

El frío fuera del Santiago Bernabéu

El futbolista portugués lidera en Italia con la Juventus, pero en Europa es otra historia. Cristiano ha comprobado precisamente en la capital española que competir en la Champions League como el Real Madrid solo está a la altura del propio trece veces campeón del la competición europea.

Como se suele decir el luso 'ya nota el frío' que hace lejos del Santiago Bernabéu. Ningún otro club había conseguido desde que se implantó el nuevo formato ganar 'La Orejona' en tres ediciones consecutivas, así como tampoco a ningún otro se le puede dar tantas veces por muerto y saber reinvertarse cada vez que toca jugar en la Champions.

Ronaldo dejó el club blanco porque quería nuevos retos, pero ha sido cuando llega la hora de la verdad, en la fase final de su torneo favorito cuando ha comprobado que jugar en el Real Madrid siempre es un plus en el Viejo Continente. Un plus que él ya no tiene.

[Más información: Cristiano calienta la vuelta: "Cinco Champions; el Atlético, cero"]