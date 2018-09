Modric, en la gala de los The Best de la FIFA FACUNDO ARRIZABALAGA Agencia EFE

THE BEST

Modric ha hablado minutos antes de recibir el The Best, premio que confirma al mejor jugador del año de la FIFA, elegido por, entre otro, los propios futbolistas y entrenadores de todo el mundo. El centrocampista croata ya ganó anteriormente el Balón de Oro del Mundial de Rusia y también el premio a Mejor Jugador del Año de la UEFA.

Modric: "Fue un año espectacular con el Madrid, el mejor de mi vida"

Ha sido un año espectacular. Inolvidable. La mejor temporada de mi vida. Todavía no me lo creo. Fue un año espectacular con mi equipo individual y colectivo. No lo olvidaré nunca.

Estoy contento de estar aquí junto a estos grandes jugadores. Gane quien gane será merecido. Ojalá sea yo, pero si no, no pasa nada.

Esta vez no he hablado con Cristiano.