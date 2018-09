Las claves del nuevo Santiago Bernabéu aprobado por los socios del Real Madrid

Florentino Pérez arrasó en las Asamblea General Ordinaria de los Socios Compromisarios del Real Madrid. El presidente y su junta directiva aprobaron las cuentas de la pasada temporada con más del 99% de los votos a favor y sacaron los presupuestos del ejercicio 2018/2019 con el 98,7%. Un apoyo casi unánime que se reflejó también en el punto más importante del día en la Extraordinaria: la autorización para endeudarse hasta 525 millones con el fin de financiar las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu.

El 92,70% de los socios compromisarios dieron su visto bueno, o lo que es lo mismo solo 57 se mostraron en contra. Un resultado que es el pistoletazo de salida para convertir el actual coliseo blanco en el Paseo de la Castellana en el mejor campo de fútbol del mundo y que marcará el futuro del Real Madrid que se explican en varias claves.

Generará 150 millones al año en ingresos extras

Sin duda, uno de los puntos fuertes del nuevo Santiago Bernabéu será que permitirá al Real Madrid ingresar 150 'kilos' al año, lo cual permitirá al club blanco ser el primero en superar los 1.000 millones de euros en un futuro.

Una nueva fuente de financiación que además, según las previsiones, superará por mucho los 25 millones de euros como máximo que pagará el Real Madrid al año por el crédito para las obras.

Las arcas y el modelo deportivo no se resentirán

Una de las razones más importantes para acometer esta remodelación es que las finanzas de la entidad merengue no se resentirán. La cantidad a pagar los próximos 35 años como máximo no representa ni el 4% del presupuesto actual. Además, tal y como explicó Florentino Pérez, con el nivel de ingresos del Real Madrid y su incremento temporada tras temporada, ese porcentaje disminuirá considerablemente.

Una operación con riesgo cero y que llevará al club a una nueva fase. El crédito no afectará a las partidas de gastos y no habrá que reducir de ninguna de las áreas, incluida la deportiva.

Florentino Pérez, en la Asamblea del Real Madrid

Un estadio digital

El nuevo Santiago Bernabéu será un recinto completamente digital. Una de las sorpresas es que habrá espacio para acoger competiciones de eSports, lo que supone el salto del Real Madrid al mercado de los juegos electrónicos.

Además, el espectacular videomarcador de 360 grados y los medios visuales harán de una experiencia única para el aficionado el seguimiento de un partido en directo.

Se aparca la opción del naming

"No hay mal que por bien no venga", afirmó Florentino Pérez durante la Asamblea para referirse a que de momento no hará falta poner un 'nombre' al Estadio Santiago Bernabéu. Al ser unas obras financiadas a través de un crédito y no por un patrocinio, se deja suspendida la opción de que una empresa se añada como marca al campo.

No alterará el calendario deportivo

Las obras están planificadas que duren alrededor de tres años y medio, pero se aprovecharán los veranos y se realizará por fases para no alterar el calendario del primer equipo. Es decir, el Real Madrid no tendrá que aplazar ningún partido o jugar de local en otro estadio que no sea el Santiago Bernabéu.

La oferta comercial del nuevo estadio

El Real Madrid aprovechará esta remodelación para abrir dos tiendas oficiales: una en Padre Damián y otra en el Paseo de la Castellana. Además, según ha informado Florentino Pérez a los socios compromisarios, existirán "puntos de venta digitales de las marcas de electrónica y consumo más prestigiosas" para convertir las zonas comunes en el mejor de los escaparates.

Creación de un museo interactivo

El actual museo se ampliará considerablemente en La Castellana y, además, se creará un nuevo que será interactivo y en el que se aplicarán los mayores avances tecnológicos.

El Tour Bernabéu también mejorará con la creación de un tour panorámico por todo el perímetro de la cubierta y con una nueva oferta de ocio y restauración.

Así es el futuro nuevo estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid

Conclusión: riesgo cero y apuesta segura

Los números no engañan: 25 millones de euros al año para un club que ingresa por encima de los 700 -actualmente- no es una operación de riesgo, menos aún cuando se calcula sacar un rendimiento de seis veces esa cantidad anualmente.

520 millones, a un interés del 3%, en 35 años es una oportunidad única para el Real Madrid de llevar el Estadio Santiago Bernabéu a una nueva dimensión, convirtiéndolo de nuevo en el eje del futuro del club. Un legado que también dejará la presidencia de Florentino Pérez junto a todos los títulos, al igual que la Ciudad Real Madrid en Valdebebas ya se ha convertido en el corazón de la cantera y de la vida diaria del primer equipo en unas instalaciones incomparables.