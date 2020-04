El fútbol femenino, contra el plan de Rubiales: piden que no se dé la temporada por finalizada

El fútbol femenino también se pone contra la decisión de Luis Rubiales de dar por finalizado el fútbol no profesional. La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino se ha reunido este viernes con 38 clubes de las dos principales divisiones donde han decidido rechazar esta imposición y solicitan una reunión con las diferentes partes para encontrar una vía distinta.

La Asociación quiere que Federación y clubes se vean las caras para llegar a un acuerdo sin tirar todavía la toalla por el hecho de que se pueda acabar la temporada. Los equipos quieren velar por el espíritu de la competición por el simple hecho de que cada una tiene "unas particularidades especiales".

De esta forma Rubiales no solo se ha encontrado la protesta de muchos clubes de Segunda B y Tercera, si no que también tendrá que lidiar con el problema del fútbol femenino. La decisión que tome siempre va a tener algún problema y va a perjudicar los intereses de algún equipo, así que no será sencillo llegar a un acuerdo común. Pero la principal pretensión de la ACFF es que se cuente con ellos para tomar esa decisión.

Jessica Martínez, en el CD Tacón - Rayo Vallecano femenino de la Copa de la Reina Twitter (@CD_Tacon)

Comunicado oficial

En la mañana de hoy han tenido lugar sendas reuniones de las Juntas de primera y segunda división de la ACFF, con la participación de 13 y 25 clubes respectivamente, lo que supone 38 de los 48 clubes participantes en la Primera y Reto Iberdrola. El próximo lunes se reunirá la Junta de tercera división, que agrupa a los clubes de la ACFF que participan en la Primera Nacional, tercera máxima competición nacional.

En estas reuniones se ha debatido la intención de la RFEF de dar por finalizadas todas las competiciones no profesionales de ámbito estatal, entre las que se incluyen las competiciones de fútbol femenino. Desde la ACFF reiteramos la importancia de que la RFEF cuente con la participación y opinión de la ACFF y sus clubes a la hora de tomar decisiones que pudieran afectar a los campeonatos de fútbol femenino, como es el caso actual.

Desde la ACFF y los clubes se es plenamente consciente de la gravedad de la situación a la que nos estamos enfrentando como sociedad. Así, obviamente, cualquier escenario o hipótesis que pudiera implicar la reanudación de las competiciones se entendería siempre bajo unas premisas de estricto cumplimiento y aprobación de los organismos sanitarios competentes, y siempre contando con las más absolutas garantías que permitan preservar la salud de todos los que forman parte de la competición.

De igual forma, y siembre bajo las premisas anteriores, resulta fundamental proteger la integridad de las competiciones, así como los valores del deporte. Por ello, es deseo de los clubes, siempre que se contara con todas las garantías, poder acabar la temporada.

Asimismo, los clubes de la ACFF entienden que no se puede aplicar una solución o respuesta homogénea a todas las competiciones. Cada competición tiene unas particularidades muy específicas, y el impacto de cualquier decisión puede llegar a ser muy diferente atendiendo a las circunstancias. Por ello, desde la ACFF abogamos por realizar un análisis individual que permita adoptar las medidas ajustadas a cada caso, y que pueden llegar a no ser las mismas para todas las competiciones no profesionales.

Así, los 13 clubes de Primera Iberdrola, de forma unánime, entienden que resulta precipitado tomar la decisión de dar por finalizada la competición en este momento. El impacto tanto económico como sobre la integridad de la competición sería tan importante que deberían apurarse al máximo las opciones y plazos antes de adoptar una decisión tan importante.

Esta ha sido también la postura mayoritaria de los miembros de la Junta de Segunda División, los clubes que participan en Reto Iberdrola. A pesar de que las circunstancias que se dan en esta competición y en sus clubes son diferentes a la Primera Iberdrola, la mayoría de los clubes entienden que debe esperarse un poco más antes de tomar la decisión de finalizar esta competición.

Por último, desde los clubes entienden fundamental establecer un marco de diálogo y colaboración entre la RFEF, la ACFF y el resto de los clubes participantes en las competiciones de cara a ir analizando durante las próximas semanas la evolución de la situación y las circunstancias e implicaciones para cada una de las categorías de cara a tomar las decisiones pertinentes llegado el momento.

