El Real Madrid arrasa al Joventut y ya está en semifinales de la Minicopa

El Real Madrid continúa con su paso firme en la Minicopa ACB. El conjunto blanco, que llegaba de arrasar al Movistar Estudiantes en la primera jornada, ha vuelto a hacer lo propio contra el Divina Seguros Joventut este jueves. El cuadro madridista no tenido ningún tipo de complicación para conseguir vencer al cuadro catalán por 68-112.

El equipo merengue comenzó a buen ritmo el partido y marcó las distancias en el primer cuarto, en el que acabó con once puntos de ventaja sobre su rival. Sin embargo, el Joventut no se iba a rendir, pero sus esfuerzos no se iban a transformar en el marcando, que llegó al descanso 35-57.

Tras el descanso la línea del partido continuó igual. El Real Madrid acabó el tercer cuarto con una ventaja de 29 puntos, dominando en todas las facetas del juego y no dando ni una oportunidad al cuadro catalán de poder remontar o, al menos, acercarse en el marcador.

El último cuarto fue un mero trámite. El Madrid siguió en modo apisonadora, gracias a las buenas actuaciones de Ndiaye (15 puntos, 22 rebotes y 32 de valoración), Vide (29 puntos y 26 de valoración) y Adrián Bazaga (22 puntos y 31 de valoración. El 68-112, una distancia de 44 tantos, que lucía en el luminoso demuestra la gran superioridad de los blancos durante todo el encuentro.

Joventut - Real Madrid. Foto: Twitter (@ACBCOM)

Clasificados para la siguiente ronda

Con este triunfo, el Real Madrid ya ha cerrado el pase a las semifinales de la Minicopa. Este viernes, frente al Valencia Basket, que también está clasificado, terminará de decidirse si pasa como primero de su grupo o, de lo contrario, lo hará como segundo. El encuentro se jugará en Magariños a las 12:00 horas.

Las semifinales se disputarán el sábado 16. El primero de estos dos partidos se jugará a las 10:00 horas, mientras que la segunda será a las 12:00 horas.

