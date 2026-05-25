Es oficial: la Policía Nacional recomienda realizar estas dos acciones para no recibir llamadas SPAM en España

En España, las llamadas comerciales no deseadas se han convertido en un problema cotidiano que afecta a millones de ciudadanos. La Policía Nacional ha lanzado una campaña informativa para ayudar a los usuarios a recuperar su tranquilidad digital.

Muchas personas reciben ofertas de trabajo falsas o promociones de compañías telefónicas a horas intempestivas. Estos contactos suelen ser molestos y, en ocasiones, pueden esconder intentos de fraude o captación de datos personales.

Existen mecanismos legales y herramientas gratuitas diseñadas específicamente para frenar este tipo de invasiones a la privacidad. La normativa vigente protege el derecho de los consumidores a decidir quién puede contactar con ellos para fines publicitarios.

La primera solución mencionada por las autoridades es la conocida Lista Robinson. Este servicio permite a los ciudadanos inscribirse de forma sencilla para dejar de recibir publicidad de empresas a las que no han dado su consentimiento.

El registro en esta plataforma es totalmente gratuito y está gestionado por la Asociación Española de Economía Digital. Una vez apuntado, el usuario puede seleccionar a través de qué canales prefiere no ser contactado, ya sea teléfono, correo o SMS.

Es importante destacar que las empresas están obligadas por ley a consultar estos ficheros antes de realizar una campaña comercial. Si una entidad te llama estando inscrito, podrías denunciar el hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Otra alternativa muy eficaz es la denominada Lista STOP Publicidad. Esta herramienta funciona de manera complementaria y refuerza la barrera contra las comunicaciones masivas que saturan nuestras bandejas de entrada y terminales.

La inscripción en este tipo de listados ayuda a limpiar tu huella digital de bases de datos compartidas por terceros. Al reducir la exposición de tu número de teléfono, también disminuyes el riesgo de caer en estafas de suplantación de identidad.

Muchos usuarios desconocen que el spam telefónico no solo es una molestia, sino que consume recursos y tiempo de gestión personal. La educación digital es el primer paso para establecer límites claros frente a las grandes corporaciones de marketing.

La Policía Nacional enfatiza que no debemos facilitar datos bancarios ni personales durante estas llamadas inesperadas. Siempre es preferible colgar y contactar directamente con el servicio oficial de la empresa que supuestamente nos llama.

El proceso de registro en estas listas apenas lleva unos minutos a través de sus páginas web oficiales. Solo necesitas un correo electrónico de confirmación y seguir los pasos indicados para validar tu identidad y tus preferencias.

Debes tener en cuenta que el efecto de la inscripción no suele ser inmediato. Normalmente, las empresas tienen un plazo de hasta tres meses para actualizar sus bases de datos y excluir tu contacto de sus campañas.

Además de estos servicios, los móviles incluyen funciones nativas para bloquear números desconocidos. Combinar estas funciones con el registro en las listas oficiales garantiza una protección mucho más robusta y duradera.

Eso sí, estas listas operan en el territorio nacional por lo que si la llamada se realiza desde otro país podría saltarse el bloqueo.

Si recibes una llamada de una aseguradora o una eléctrica y no recuerdas haberles facilitado tus datos, pregunta de dónde han sacado tu información. Tienes derecho a solicitar el borrado de tus datos personales de forma inmediata según el reglamento europeo.

La transparencia en el tratamiento de los datos es una obligación que muchas empresas intentan esquivar mediante letras pequeñas. Revisar las cláusulas de privacidad al contratar un servicio es una práctica muy recomendable para evitar futuras molestias.

Recuerda que estas listas son dinámicas y puedes modificar tus preferencias en cualquier momento. Si cambias de número de teléfono o de correo electrónico, deberás actualizar tu perfil en las plataformas para mantener la protección.