Cómo hacer stickers de WhatsApp o Telegram directamente desde tu móvil Samsung sin instalar nada

Cuando estamos hablando con alguna persona en WhatsApp es muy normal recibir un sticker. Estos pequeños diseños se han vuelto muy populares en España en los últimos años.

Es cierto que se usan mayormente por parte de los más jóvenes, pero dado que esta app es casi universal, al final los vemos y usamos todos.

Y no solo pasa en WhatsApp. Servicios como Telegram también los integran, y no es raro que muchos quieran hacer los suyos propios.

Para eso hay aplicaciones que permiten diseñar los stickers o pegatinas, otras que permiten recortarlos y ponerles diferentes bordes, etc.

Pero ese proceso quizás es complejo para un sector concreto de la población. Samsung lo sabe y ha decidido permitir crearlos directamente desde sus móviles.

Creando un Sticker en la app Galería de Samsung El Androide Libre

Para ello lo que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Galería y abrir la imagen que queremos convertir en un Sticker.

Una vez hecho, pulsamos en el objeto en cuestión y la IA de Samsung lo recortará. Aparecerá un menú con varias opciones y deberemos pulsar en la de Guardar como Sticker. Entonces se almacenará en nuestra carpeta de stickers.

Si queremos podemos editar la selección si vemos que no se ha recortado bien con respecto al fondo, pero en general esto no será necesario.

Ahora la clave está en cómo enviar ese Sticker. Para ello hemos de activar el teclado de Samsung, si es que no lo usamos por defecto. No es posible, al menos por el momento hacer lo mismo desde Gboard, el teclado de Google, o cualquier otro.

Usando un Sticker en la app Galería de Samsung El Androide Libre

Pulsamos en el icono de la carita sonriente de la esquina superior izquierda del teclado y abrimos la sección de emoticonos y stickers. En la primera sección aparecerán los Stickers que hayamos guardado desde la galería, y podremos enviarlos directamente en cualquier aplicación compatible.

Desde ahí es posible guardarlos en la propia aplicación, y esto lo puede hacer tanto la persona que ha enviado el diseño como cualquiera que lo haya recibido, como pasa con el resto de pegatinas que usamos en este tipo de aplicaciones de mensajería.

Samsung sigue siendo una de las marcas que más opciones incluye en sus aplicaciones, pero que pasan desapercibidas para muchos de los usuarios de sus móviles porque no las publicita.

En parte tiene sentido, para no abrumar a los usuarios que no quieren usar estas funciones, pero también es una pena que otros tantos usuarios no expriman sus teléfonos con funciones muy útiles simplemente porque no saben que pueden hacerlo.