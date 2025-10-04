El sencillo aviso que hace que tus fotos salgan mucho mejor sin cambiar de móvil: "Ojalá estuviese en todos los teléfonos"

La fotografía es uno de los usos mayoritarios de los smartphones en España. De hecho, mucha gente joven hace más fotos con sus dispositivos que llamadas de teléfono.

Es por eso que tener una buena cámara en el móvil es importante, pero también lo es cuidar aspectos sencillos y críticos para no empeorar la experiencia a la hora de tomar esas fotos.

Y uno de los fallos más comunes es tener la cámara sucia y, por eso, hacer fotos mucho peores de lo que es capaz el propio móvil.

Hace unos años estaba cenando con mi pareja en un restaurante y una chica se acercó a pedirme que le hiciera una foto junto a su grupo de amigas. Tenía un Samsung Galaxy S6, un móvil puntero en aquel momento.

Cuando abro la app de cámara veo que la previsualización es muy mala. Yo ya había analizado ese móvil y sabía cómo tenían que salir las fotos.

Haciendo fotos con un Xiaomi Álvarez del Vayo El Androide Libre

Así pues, le di la vuelta al móvil y comprobé que la cámara estaba muy sucia, simplemente por haber puesto los dedos en ella. Eso hace que la grasa de los mismos empañe la lente.

Es un efecto colateral de tener el móvil todo el día en la mano, meterlo y sacarlo del bolsillo o el bolso, ponerlo en diferentes posiciones para realizar diferentes acciones...

El resultado tras limpiarlo es una foto tan nítida que la propia dueña del móvil se sorprendió. A saber cuánto tiempo llevaba haciendo fotos con la cámara en ese estado.

Esto es un fallo tan común que incluso algunas marcas han implementado en su software una función que detecta cuándo la lente está sucia y le pide al usuario que limpie la cámara. Hasta los fotógrafos profesionales lo tienen en cuenta.

iOS26 aconsejando la limpieza de la lente MacRumors El Androide Libre

Es una de esas cosas que se agradecería que vinieran de serie en todos los móviles, desde iPhone a Samsung pasando por los Pixel de Google y las marcas chinas.

De hecho, Apple ha integrado esta función en iOS26, por lo que si el usuario quiere el sistema le avisará de que tiene que limpiar la cámara antes de hacer la foto.

Esperemos que los fabricantes de móviles Android que aún no tienen esta función implementada copien a Apple como han hecho en otras ocasiones.