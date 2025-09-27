Así he usado Gemini de Google para redecorar la casa: "Da buenos consejos y me encontró los muebles perfectos"

Con la llegada de la inteligencia artificial a los móviles de forma masiva, esta tecnología se erige como una de las soluciones más cómodas a muchos problemas y cuestiones de los usuarios en España.

Ya sea para preguntar sobre el estado de una planta o incluso pedirle que cambie el tono de un texto antes de enviarlo por correo, apps como ChatGPT o Gemini pueden ser una gran solución y ayuda para muchos usuarios.

No conviene dejarle a la IA decidir por nosotros en cuestiones importantes, ni tampoco preguntarle cosas de ámbito privado, puesto que esta información puede ser leída por moderadores humanos.

Sin embargo, hay otras tareas más mundanas en las que la inteligencia artificial puede ser la solución, si no es en su totalidad, al menos en parte.

Y es que, es un recurso increíblemente útil para usarlo como punto de partida a la hora de inspirarse para tener nuevas ideas o a la hora de hacer cambios.

Es precisamente lo que he hecho para darle un nuevo aspecto a algunos espacios del hogar, en los que no daba con la tecla para conseguir un aspecto que me gustara.

Preguntando por ideas...

Personalmente, la IA de cabecera que uso es Gemini. No suelo utilizar la inteligencia artificial para muchas cosas a lo largo del día, y cuando lo hago, me viene bien que sea una que funcione rápido y que esté integrada a la perfección con mi móvil y tablet Android.

Desde hace un tiempo, Google permite que cualquier usuario, incluso los que no pagamos por la versión Pro, suba imágenes y vídeos para acompañar a la pregunta que se le hace a su asistente, y esto puede dar mucho juego.

En este caso, es una funcionalidad ideal para pedir soluciones, ya que Gemini es capaz de analizar la imagen y contestar a la pregunta que se le haga en consecuencia.

Ideas de decoración de Gemini

Basta con exponerle una situación y adjuntarle una fotografía para que sea capaz de aconsejarte. En mi caso, por ejemplo, le enseñé un espacio vacío que tengo junto a mi mesa de trabajo para que me dijera qué podría poner ahí.

Me dio varias opciones como una planta, un reloj de mesa, una bandeja organizadora o una lámpara. Aposté por la primera opción.

No solo eso, sino que también le pregunté por el color del tiesto para que me diera algunos consejos. Tras esto coloqué una planta con un tiesto de color verde y le pregunté por el resultado final.

Lo importante en estos casos es elaborar bien el prompt y pedirle a Gemini exactamente lo que se quiere, con la mayor cantidad de detalles posible en función de lo que se necesite.

En mi caso, indiqué que se trata de una mesa de trabajo y que no quiero añadir estanterías ni objetos muy grandes, simplemente llenar un pequeño espacio que está casi vacío.

Usando cosas que tenía por casa

Igual que sucede con las recetas de cocina y con casi cualquier otra cosa que se le pida, es posible extendernos a la hora de indicarle detalles para que los tenga todos en cuenta.

En este primer caso, por ejemplo, la IA únicamente ha tenido que sugerir algunos objetos decorativos, pero se le puede pedir un mayor trabajo imaginativo.

Por ejemplo, haciendo una foto o bien explicando varios objetos que tenemos en casa y pidiéndole una buena colocación de los mismos. Algo muy útil, por ejemplo, en las estanterías

Al abrir de nuevo la app, le he enseñado objetos que ya tengo y le he pedido que me recomiende diferentes tipos de ordenación alternativos al que ya hay.

En la imagen se pueden ver varias latas y botellines de cerveza junto con una vela y varias figuras de huevos de dragón.

Consejos de decoración de Gemini

En este caso ha propuesto varias ideas que pasan por ponerlas por orden de altura o incluso por crear diferentes zonas dentro de la misma balda.

Lo mejor de este truco de Gemini es que siempre ofrece varias opciones que pueden adaptarse aún más a tus preferencias cuanto más hables con la inteligencia artificial.

Otra opción muy interesante, pero menos efectiva en algunas ocasiones, es la de pedirle a Gemini que reimagine el espacio que le estás enseñando.

Para ello utilizará sus capacidades de generación de imágenes, creando una representación de las diferentes opciones de colocación que te ofrece.

Es cierto que no se trata de una representación fidedigna y que hay veces en las que duplica elementos o incluso los añade sin que estén ahí previamente, pero puede ser una buena alternativa para ver el aspecto aproximado que quedaría en ese lugar después de aplicar sus propuestas.

Además, siempre es posible pedirle alguna modificación en relación con las imágenes que nos ha enviado para ilustrar sus propuestas. Su calidad dependerá también de la calidad de la imagen con la que se le haya pedido esto.